В Кремле прокомментировали массовые протесты во Франции

Москва, , 13:01 — REGNUM Протестные акции, которые охватили Францию с середины ноября, являются «исключительно» внутренним делом республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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При это официальный представитель Кремля отметил, что единственно важное — это то, чтобы эти беспорядки «не привели к человеческим жертвам или к ранению кого-то, особенно, конечно, граждан Российской Федерации».

«А в целом — это абсолютно и исключительно внутреннее дело Франции», — заключил Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста против повышения цен на топливо во Франции начались в середине ноября. Одна из них, сопровождавшаяся значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, прошла в Париже в первые дни декабря. Участниками акция протеста «жёлтые жилеты» стали свыше 75 тыс. французов. В ходе беспорядков пострадали и были задержаны сотни человек.

По предварительным подсчётам местных властей, ущерб, нанесённый инфраструктуре Парижа в результате массовых акций протеста 1 декабря, составил от €3 до €4 млн.

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