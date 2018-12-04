В Крыму выбрали новую жертву ЖКХ

Симферополь, , 12:56 — REGNUM Обязанности министра ЖКХ Республики Крым будет временно исполнять Энвер Аблаев. Соответствующий указ опубликован 4 декабря на официальном портале республиканского правительства.

«Возложить временно исполнение обязанностей министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на Аблаева Энвера Айдеровича», — сказано в документе.

Ранее Аблаев работал заместителем главы администрации Бахчисарайского района Крыма, а после занимал должность заместителя министра ЖКХ республики.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий министр ЖКХ Крыма Виталий Глотов ушёл в отставку по собственному желанию 3 декабря, проработав на посту главы коммунального министерства чуть более шести месяцев. Ранее в этой должности с июля 2017 года по апрель 2018 года работала Марина Горбатюк. До неё проблемным ведомством руководили Сергей Карпов и Александр Жданов, досрочно покинувшие свои должности из-за слабой эффективности выполнения поставленных задач.

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