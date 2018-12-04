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Песков рассказал о формате встречи Путина и Мадуро

Политика

Запланирована встреча глав государств в узком составе

Песков рассказал о формате встречи Путина и Мадуро
Иллюстрация: Kremlin.ru
Николас Мадуро

Москва, 4 декабря 2018, 12:49 — REGNUM  Встреча президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро в Москве состоится в узком и расширенном составе. Об этом сообщил журналистам 4 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь идет о рабочем визите венесуэльского лидера. Запланирована встреча глав государств в узком составе и российско-венесуэльские переговоры в расширенном составе, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что главной темой встречи глав России и Венесуэлы станут двусторонние отношения Москвы и Каракаса. Николас Мадуро должен прибыть в Москву днём 4 декабря.

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