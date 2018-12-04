Адвокат ЕС: Великобритания может односторонне отменить выход из Евросоюза

Брюссель, , 12:57 — REGNUM Советник суда Евросоюза Мануэль Кампос Санчес заявил, что Великобритания может в одностороннем порядка отменить решение о своем выходе из содружества, сообщает 4 декабря Reuters.

Заявление было сделано за несколько дней до рассмотрения вопроса о выходе из ЕС в британском парламенте. Как отмечают эксперты — это одна из последних попыток сохранить Соединенное королевство в рамках содружества.

Напомним, в конце марта 2019 года Великобритания покинет Европейский Союз. В настоящее время решается вопрос об условиях размежевания. В случае, если соглашение не удастся заключить, Лондон может выйти без сделки.

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