Кто и какое место отводит Владимиру Путину в расколе Сербии?

Вукашин Неимаревич, , 12:48 — REGNUM

В сербском обществе нарастает напряжение и раскол, связанный с самым чувствительным для каждого серба вопросом о Косово и Метохии. Сербская православная церковь, в том числе на состоявшемся в ноябре внеочередном заседании Священного Собора, и сербская общественность четко выражают позицию того, что в данном вопросе не может быть ни прямого, ни косвенного согласия на независимость Косово, ни разделения, обмена территорией, или разграничения. За сохранение Косово и Метохии в составе Сербии выступил Союз за Сербию. Этот недавно сформированный крупнейший оппозиционный политический блок в своей программе отдельно обозначил необходимость неукоснительного соблюдения Резолюции СБ ООН 1244. Но при этом власти Сербии продолжают проводить политику соглашательства и уступок по отношению к США, НАТО, Евросоюзу и косовским албанцам.

В целях легитимизации своих действий сербские власти рассматривают сценарий досрочных парламентских выборов весной 2019 года. В интервью сербской газете Блиц 19 октября президент Сербии Александр Вучич заявил:

«Регулярные выборы в 2020 году, но если давление велико, и люди хотят выборов, потому что народ их очень любит, и вопрос о легитимности имеет решающее значение»

‑ и подчеркнул, что он не может полностью исключить возможности досрочных выборов, но не сказал, что они будут.

За два дня до этого, как сообщает это же издание, сербский президент провел встречу с наиболее доверенными руководителями правящей Сербской прогрессивной партии, на которой министр внутренних дел Небойша Стефанович и градоначальник Нового Сада Милош Вучевич вышли с предложением о проведении досрочных выборов в стране. 26 октября в интервью для информагентства Tanjug Милош Вучевич подробно объяснил причины внеочередных парламентских выборов, в числе которых обозначил «положение на международном уровне и, прежде всего, постоянное давление на Сербию по вопросу Косово». На вопрос, почему важно проведение внеочередных выборов в этом контексте, Вучевич сказал, что это отличная возможность услышать, какую политику и предложения по проблеме Косово и Метохия предлагает Союз за Сербию.

Таким образом подготовка визита российского президента Владимира Путина в Сербию в январе 2019 года проходит в обстановке обострения внутриполитической ситуации и на фоне общественного раскола. Вучичу этот визит необходим для легитимации с российской стороны своей международной прозападной политики и старта внеочередной избирательной кампании, в которой сербский лидер хотел бы получить 2/3 парламентских мест, серьезно потеснив не только оппозицию, но собственного коалиционного партнера Ивицу Дачича.

На вопрос, какие последствия будет иметь этот сценарий для Сербии и региона, для Косовского урегулирования и для российско-сербских отношений, отвечают известные сербские эксперты и политологи Бобан Стоянович и Драгана Трифкович. Политический аналитик Бобан Стоянович считает сценарий внеочередных, досрочных выборов вероятным из-за нынешнего кризиса с таможенными пошлинами в Косово и постоянного давления на президента Сербии подписать юридически обязывающее соглашение с Приштиной. Более того, по его словам, правящая партия может воспользоваться неготовностью оппозиции к выборам и в очередной раз проявить себя крупнейшей политической силой в стране.

«Для президента Вучича сценарий, по которому он сначала подпишет соглашение с Косово, а потом через год будут проведены выборы, может дорого обойтись в плане поддержки на них. Намного более рациональным кажется решение Прогрессивной партии (СНС) и ее лидера сначала получить новый мандат на еще четыре года правления Сербией, и только потом начать окончательно закрывать вопрос Косово», — сказал Стоянович.

Аналитик видит причину для выборов и в нарастающей силе Союза за Сербию, который, по его словам, «является первым серьезным противником СНС за долгое время».

«Для Союза за Сербию внеочередные выборы были бы шагом назад, так как они к ним еще не готовы. Им нужно еще не менее шести месяцев для формирования организации и инфраструктуры на месте по всей Сербии. Поэтому еще для Вучича такое решение является ожидаемым, хоть и нелегитимным — он бы перед членами собственной партии и международным сообществом проявил якобы недостаток доверия народа к противникам. Поэтому, если следующей весной такие выборы состоятся в условиях нынешней ситуации в СМИ и в обществе в целом, их бойкот со стороны всей оппозиции будет являться единственным логичным решением», — заявил Стоянович.

Противоречивые обстоятельства, складывающиеся в Сербии в свете возможных выборов на фоне сообщений о визите Путина в Белград прокомментировала и эксперт Драгана Трифкович, директор Центра геостратегических исследований. Ситуация в Сербии очень напряженная и сербское общественное мнение не может понять что на самом деле в последнее время происходит вокруг Косово и Метохии, считает Трифкович.

«Ежедневные противоречивые заявления официальных лиц Сербии не раскрывают позицию государственного руководства по поводу урегулирования косовского вопроса. Кроме возможности проведения досрочных выборов, руководство Сербии заявляет о изменениях Конституции, что значит — вместе с внеочередными выборами может быть организован и референдум», — подчеркнула эксперт.

Как она напомнила, дата визита президента Путина в Сербию все еще не подтверждена, но если этот визит состоится до принятия важных решений вокруг косовского урегулирования, общественность несомненно истолкует это как поддержку со стороны российского лидера руководству Сербии и прежде всего Александру Вучичу и его политике.

«Не исключено, что государственное руководство Сербии подпишет «всеобъемлющий договор о нормализации отношений» с Приштиной, который подразумевает демаркацию границы между государством Сербия и независимым Косово. Такой договор, который сочинил комитет по внешним делам ЕС находится в фазе согласования между Белградом и Приштиной. Брюссельская администрация тут выступает в роли посредника. ЕС намерена закончить переговоры подписанием такого договора между Белградом и Приштиной до мая следующего года, когда пройдут выборы в Европейский парламент. США поддерживают такое решение в то время как в самом Евросоюзе поддержка не однозначная. Многие моменты прояснятся после визита французского президента Макрона Сербии», — пояснила Трифкович, добавив, что французский президент также поддерживает идею о демаркации границы.

Как полагает эксперт, для Сербии это было бы худшим возможным вариантом, потому что кроме отказа от территории Косова и признания его независимости, «разграничение» открыло бы перед Сербией и новые риски в сфере безопасности. «Сербия подписанием «всеобъемлющего договора о нормализации отношений» обяжется в том числе не возражать против вступления Косово в международные организации и сама инициирует изменение Резолюции 1244 СБ ООН, которая является единственным гарантом целостности государства», — отметила она. По словам Трифкович, сербские избиратели, которые в большинстве своем пророссийски ориентированы, из-за строгого контроля и цензуры СМИ не получают достаточную информацию чтобы правильно понять российскую позицию по вопросу Косово и Метохии.

«На основании информации о частых встречах официальных лиц России и Сербии, избиратели делают вывод о хороших отношениях между двумя странами. В этом смысле визит президента Российской Федерации будет истолкован как поддержка политическому курсу Сербии. Но проблема в том, что руководство Сербии, благодаря поддержки пророссийских избирателей, проводит прозападную политику. Если соглашение о «нормализации отношений» будет подписано, Косово тут же подаст заявку на членство в НАТО и заставит Сербию пойти этим же путем. Вступление Боснии и Герцеговины в НАТО в случае вступления Сербии в эту организацию практически предрешено», — сказала эксперт.

Таким образом, полагает она, «всеобъемлющее соглашение о нормализации отношений» между Сербией и Косово не что иное как дорога к полной интеграции Балкан в НАТО. «Мне лично кажется, что намного более четкий сигнал Россия подала бы, если бы визит ее президента был отменен», — резюмировала Трифкович.