Наибольшими критиками «Единой России» в РФ оказались москвичи

Москва, , 12:44 — REGNUM Партия «Единая Россия» пользуется наименьшей поддержкой среди жителей Москвы. Такие выводы следуют из опроса «Левада-центра», результаты которого опубликованы 4 декабря.

В целом положительно относятся к партии лишь 4% москвичей. В других городах России с численностью населения свыше 500 тысяч человек, а также городах до 100 тысяч человек такой ответ дали вдвое больше респондентов. В городах от 100 до 500 тысяч человек — 9%, в сёлах — 11%.

Скорее положительно к «Единой России» относятся 33% жителей Москвы, 35% жителей городов с населением свыше 500 тысяч человек, 38% в городах до 100 тысяч, 40% в городах от 100 до 500 тысяч и 41% в сёлах.

Ответ «скорее отрицательно» во всех категориях дали от 23 до 28% респондентов, а вот в варианте «целиком отрицательно» Москва в явных лидерах — 31%. Также считают 25% жителей крупных городов, 17% — городов с населением от 100 до 500 тысяч человек, 13% — городов до 100 тысяч человек и 16% жителей сёл.

Опрос проводился с 22 по 28 ноября в 52 субъектах РФ. Выборка составила 1600 человек.

Отметим, что в сентябре 2019 года состоятся выборы в Московскую городскую думу.