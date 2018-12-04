«Единая Россия» просит Дрозденко поддержать переработку мусора в Ленобласти

Санкт-Петербург, , 12:57 — REGNUM Руководитель фракции «Единой России» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга обратился к губернатору соседнего региона с просьбой ввести в Ленобласти налоговые льготы для мусороперерабатывающих предприятий, что позволит создать новые мощности для утилизации петербургского мусора.

О письме депутата Александра Тетердинко в адрес губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко ИА REGNUM сообщила 4 декабря пресс-служба петербургских единороссов.

Свое предложение автор обращения связывает с тем, что в ноябре аналогичный закон о льготах с 1 января 2019 года подписал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Учитывая специфику осуществления указанной деятельности, а также особенности организации системы обращения с отходами производства и потребления в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, представляется, что наибольшие возможности для размещения мусороперерабатывающих предприятий и соответственно перспективы развития данной отрасли экономики имеются на территории Ленинградской области», — отмечает Александр Тетердинко.

Лидер фракции единороссов в городском Заксобрании предлагает властям Ленобласти освободить организации, занятые сбором и утилизацией бытового мусора, от налога на имущество — в отношении объектов, используемых для обработки и утилизации отходов, а также освободить их от земельного налога — в отношении земельных участков, используемых исключительно для обработки и утилизации отходов.

«Указанные в проекте меры будут способствовать появлению и развитию новой отрасли экономики с участием субъектов малого предпринимательства, связанной не с хранением или сжиганием отходов, а с их вовлечением во вторичный оборот», — считает Тетердинко.

Напомним, в Петербургу резкую критику вызвали планы по строительству двух мусороперерабатывающих заводов на севере города, в промзоне «Каменка». Окончательное решение по этим проектам пока не принято.

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В июне 2017 года Ленобласть заключила соглашение с Санкт-Петербургом в сфере обращения с отходами. В апреле 2018 года в Ленобласти определен единый региональный оператор, а в августе 2018 года утвержден единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с отходами. Единый для всех районов Ленобласти тариф на вывоз мусора для жителей многоквартирных домов — 6,45 рубля за 1 кв. метр жилья.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Ленинградской области резко раскритиковали федеральный законопроект, дающий право городам федерального значения отложить применение новых правил сбора и утилизации мусора.

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