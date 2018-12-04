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В Тульской области – новый министр образования

Политика

Губернатор произвел новые кадровые назначения

Тула, 4 декабря 2018, 12:41 — REGNUM  Новые министр образования и председатель комитета по предпринимательству и потребительскому рынку назначены в правительстве Тульской области, сообщило управление пресс-службы регправительства. Новые руководители были представлены на оперативном совещании 3 декабря.

Главой министерства образования Тульской области назначена Алевтина Шевелева, которая ранее занимала должность заместителя министра — директора департамента образования. Председателем комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку стал Вячеслав Романов, ранее работавший на посту заместителя министра экономического развития региона.

Отметим, что Оксана Осташко, ранее руководившая образованием в регионе, в октябре была назначена на пост заместителя председателя правительства Тульской области. Татьяна Лапаева покинула пост председателя комитета по предпринимательству 30 ноября по собственному желанию.

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