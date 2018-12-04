Бойко сообщил о массовом бегстве туристов из Одессы

Одесса, Украина, , 12:28 — REGNUM Ввод военного положения негативно отразился на экономической обстановке в Одесской области, поскольку украинские и иностранные туристы покидают регион. Об этом 4 декабря в кулуарах Верховной Рады заявил депутат, сопредседатель межфракционного депутатского объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

«Из Одесской области начался отток туристов, которые планировали там провести новогодние праздники. Это существенная экономическая проблема, потому что на новогодние праздники туристы жили в отелях Одессы. Был туристический бум, были в том числе и туристы из других стран. Сегодня этого нет», — рассказал Бойко.

По его словам, в Луганской области силовики проводят массовые обыски у оппозиционных депутатов местных советов.

«На востоке страны началось откровенное давление на оппозиционных депутатов. В частности, в Луганской области идут обыски у депутатов местных советов. Проверяют документы наших юристов. Начинают «закручивать гайки», начинают запугивать людей. Мы ожидали этого, мы знали, что так будет. Так будет и дальше. Мы категорически против этого, потому что это приведет к дальнейшему обострению ситуации и расколу в государстве», — считает Бойко.

Он сообщил, что Порошенко отменил местные выборы в 10 областях Украины и пытается сорвать президентские выборы.

«Президент заверял, что после ввода так называемого военного положения не будет конституционных ограничений граждан. Тем не менее мы получили полное нарушение прав граждан. Сегодня выборы запрещены в 125 территориальных общинах 10 областей Украины. Люди ждали выборов — и вот что они получили в результате попыток Петра Порошенко сорвать президентские выборы», — сказал Бойко.

Депутат считает, что власти хотят запугать людей.

«Ранее обстановка в стране была намного страшнее, но военное положение не было введено. Действующий президент и часть парламента решили ввести военное положение только перед президентскими выборами. Мы это рассматриваем как попытку сорвать президентские выборы. В этих областях хотят задушить, затравить, запугать людей», — добавил Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 ноября на Украине вступил в силу закон о военном положении, правовой режим которого распространен на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую). Большая часть норм правового режима военного положения будет введена в случае «сухопутной агрессии со стороны России».

В дополнении к указу о вводе военного положения описаны права граждан, которые ограничат в случае введения военного положения. В частности, документ предусматривает ограничение прав человека на неприкосновенность жилья (ст. 30), личной жизни (ст. 32), тайну телефонных разговоров (ст. 31), свободу передвижения (ст. 33), свободу мысли и слова (ст. 34), прав граждан избирать и быть избранными (ст. 38), права на мирные собрания (ст. 39), права распоряжаться своей собственностью (ст. 41), права на предпринимательскую деятельность (ст. 42), права на свободный выбор деятельности (ст. 43) и права на забастовку (ст. 44), а также права на образование (ст. 53).