Глава МИД КНДР посетит Китай

Пхеньян, , 12:24 — REGNUM Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо посетит на этой неделе Китай с трехдневным визитом, сообщает 4 декабря Reuters.

Северокорейский дипломат проведет переговоры с высокопоставленными китайскими чиновниками. Стороны обсудят ситуацию на Корейском полуострове, а также ядерную программу Пхеньяна.

Напомним, Китай является ключевым экономическим и политическим партнером Северной Кореи, позволяющим Пхеньяну сохранять стабильность в условиях международной изоляции.

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