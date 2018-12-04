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Глава МИД КНДР посетит Китай

Политика

Визит продлится три дня

Пхеньян, 4 декабря 2018, 12:24 — REGNUM  Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо посетит на этой неделе Китай с трехдневным визитом, сообщает 4 декабря Reuters.

Северокорейский дипломат проведет переговоры с высокопоставленными китайскими чиновниками. Стороны обсудят ситуацию на Корейском полуострове, а также ядерную программу Пхеньяна.

Напомним, Китай является ключевым экономическим и политическим партнером Северной Кореи, позволяющим Пхеньяну сохранять стабильность в условиях международной изоляции.

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Северная Корея: внутренняя и внешняя политика
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