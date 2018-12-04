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Иск Украины в суд ООН по Керчи в Госдуме расценили как клоунаду

Политика

Провокация Украины в Керченском проливе

Иск Украины в суд ООН по Керчи в Госдуме расценили как клоунаду
Жорж Руо. Безумный клоун (фрагмент). 1907

Москва, 4 декабря 2018, 12:15 — REGNUM  Намерение президента Украины Петра Порошенко обратиться с иском в суд ООН в связи с инцидентом в Черном море — это «часть запланированной клоунады, которую президент Украины исполняет для антироссийски настроенных сил Запада». Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Президент Украины таким образом пытается манипулировать мнением международной общественности», — полагает Железняк.

Все последующие после провокации на Черном море действия властей «незалежной» выглядят как конвульсии в надежде удержать внимание своих покровителей, рассуждает парламентарий.

«Мировой общественности следует выяснить правду о случившемся в Черном море, чтобы адекватно реагировать на агрессивные действия Украины», — заявил Железняк.

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