США уступили России Арктику ради «стены Трампа» — NBC

Вашингтон, , 12:15 — REGNUM Россия победила в гонке за Арктику, ведь у США остался лишь обветшалый ледокольный флот, а средства идут на строительство стены на мексиканской границе. Об этом пишет журналист телеканала NBC News Сабрина Шанкман.

На сегодняшний день только два американских ледокола, «Полярная звезда» и «Хили», остаются на плаву. Первый исчерпал ресурс службы, а второй способен служить только научным целям.

В арктическом регионе работают 40 российских ледоколов, и для скоращения разрыва Соединенным Штатам потребуется не менее пяти лет. Это потребует миллиардных вложений, но власти тратят деньги на «стену Трампа», отмечает автор.

По мнению депутата Джона Гараменди, США, проигнорировав Арктику, уступают контроль над регионом России и Китаю и лишаются перспективного морского пути между Азией и Европой.

В NBC напомнили, что в период Второй мировой войны США построили семь ледоколов, три из которых работали у берегов СССР. Однако затем ледокольный флот более не развивался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий 2-м флотом США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил о необходимости военного присутствия в Арктике. Он отметил, что в обозримом будущем в регион зайдут вооруженные силы Китая.

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