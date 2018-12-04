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Депутат Рады предлагает Британии проверять граждан РФ по сайту «Миротворец»

Политика

Ранее в МИД Германии призвали закрыть сайт

Депутат Рады предлагает Британии проверять граждан РФ по сайту «Миротворец»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Политики Украины. Рада

Киев, 4 декабря 2018, 12:14 — REGNUM  Проверять граждан РФ, въезжающих на территорию Великобритании, по базе данных экстремистского сайта «Миротворец» предложил депутат верховной рады, бывший советник министра МВД Украины Антон Геращенко, сообщил парламентарий 4 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Геращенко прокомментировал запрет российскому актёру Ивану Охлобыстину участвовать в кинофестивале «Неделя российского кино» в Лондоне.

«Сегодня же обращусь в МИД Великобритании с предложением использовать базу данных «Миротворец» для проверки граждан России на предмет «террористических и сепаратистских» действий против Украины, перед выдачей им виз», — написал Антон Геращенко.

Напомним, сайт «Миротворец» — это база данных, созданная вскоре после майдана при непосредственной поддержке новых властей Украины. База содержит персональные данные «врагов Украины», причём некоторые из них были убиты вскоре после появления информации на сайте.

Напомним, 9 ноября 2018 года в базу данных сайта «Миротворец» был внесён бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Позже МИД Германии призвал закрыть скандальный ресурс.

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Политическая жизнь Украины
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