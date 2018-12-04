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Шойгу назвал сроки проведения военных учений «Центр-2019»

Политика

Учения запланированы на сентябрь 2019 года

Москва, 4 декабря 2018, 12:07 — REGNUM  Проведение стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» запланировано на сентябрь следующего года, заявил 4 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Итоговым мероприятием боевой учебы в следующем году станет стратегическое командно-штабное учение «Центр», которое запланировано на сентябрь», — заявил Шойгу на совещании в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Индии завершились совместные российско-индийские военные учения «Индра-2018».

В маневрах были задействованы 250 военнослужащих мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, а также 250 военнослужащих подразделений 31-й бронетанковой дивизии вооружённых сил Индии.

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Военные учения
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