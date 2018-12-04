Москва, , 12:06 — REGNUM Информационно-аналитическое агентство «Национальный эксперт» представило первый «Рейтинг стабильности парламентов регионов накануне выборов-2019». В исследовании приняли участие политологи, социологи и эксперты в области политических технологий и общественных коммуникаций.

Авторы исследования ставили перед собой задачу оценить стабильность региональных парламентов на сегодняшний день, а также спрогнозировать изменение ситуации к выборам 8 сентября 2019 года. Напомним, что в следующем году пройдут выборы в парламенты 13 регионов.

Рейтинг позволил разделить регионы на три группы: «высокостабильные», «средней стабильности» и «малостабильные». Совокупность множества факторов, начиная от присутствия в регионе сильных оппозиционных лидеров заканчивая общей удовлетворенностью или же недовольством населения курсом правящей партии и местных властей создали довольно четкую картину политического поля субъектов в преддверии выборов.

Первые места в рейтинге заняли регионы, где позиции правящей партии неразрывно связаны с авторитетом и влиянием губернаторов и значимых фигур из правительства. Налаженные связи с федеральным центром и целостность парламентов исключают межполитические дрязги и позволяют сконцентрироваться на актуальной повестке. Москва, Тува, Республика Крым и Тульская область работают именно в таком формате, стабильно заполняя парламенты сильными фигурами из «Единой России», формально не мешая, впрочем, другим партиям пытаться реализовать свои амбиции. Так, протестные акции Елены Шуваловой из московского КПРФ и Алексея Лебедева из тульского КПРФ мелькают в новостях, но пока не потрясают политический горизонт.

Крым при скоординированной работе председателя госсовета республики Владимира Константинова и главы республики Сергея Аксенова и осознании необходимости постоянной поддержки федерального центра не планирует в ближайшее время менять политический курс — на этапе становления региона важна стабильность. Как следствие, состав парламента будет более-менее постоянным.

Умеренную стабильность продемонстрировали Татария, Кабардино-Балкария, Марий-Эл, Республика Алтай и Карачаево-Черкесия. Традиционно показывавшие высокую поддержку правящей партии регионы могут оказаться на пороге перемен. В Татарии лидер местного отделения «Единой России», спикер Госсовета Фарид Мухаметшин лично констатировал ощутимое снижение рейтинга партии власти, а глава республики Рустам Минниханов призвал начать обращать внимание на негативные факторы при работе с населением. Создание движение «Советы общественной самоорганизации (СОС) РТ» может помочь объединению оппозиционных сил в регионе. Кабардино-Балкария ожидает смены главы, которого, согласно текущему законодательству, выбирает парламент из числа трех кандидатур, которые предлагает президент РФ. Разнообразие партий в составе нынешнего парламента, вплоть до «Зеленых», позволяет предположить дальнейшее снижение влияние «ЕР». Отсутствие энтузиазма у электората в Марий Эл, подтверждаемое крайне низкой явкой на выборах различных уровней последних лет, показывает запрос на смену если не реального курса, то хотя бы «политических декораций». А Алтай, по мнению экспертов, ожидает насыщенная предвыборная кампания с небывалым количеством претендующих на места в парламенте партий: от «Патриотов России» до «Парнаса». Сыграв на социальной неудовлетворенности и непрекращающихся слухах о возможной отставке главы региона Александра Бердникова, оппозиция может представить достойную доверия электората программу. Возможные потрясения в Карачаево-Черкесии, связанные с прогнозируемой отставкой главы республики Рашида Темрезова, дают значительно меньше шансов «Единой России» на сохранение позиций в парламенте. Уже на прошлых выборах получившие четыре мандата «Коммунисты России» показали неуспешность текущей электоральной модели и запрос на смену расклада в регионе у населения и элит.

Среди регионов с высокой степенью турбулентности оказались Волгоградская и Брянская области, Хабаровский край и Севастополь. Последний, несмотря на штилевую стабильность в Крыму в целом, не дает Кремлю «расслабиться» — противостояние Аксенова и губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, постоянная борьба парламентской группы под влиянием народного мэра, экс-спикера парламента Севастополя Алексея Чалого с городской администрацией значительно затрудняет прогнозирование выборов. Эксперты также не исключают возможность вмешательства «сверху» для снижения накала предвыборных войн. В Хабаровске ЛДПР и КПРФ планируют усилить собственное влияние, тогда как «Единая Россия» потерпела крах при попытке сменить выборные лозунги и на законодательном уровне ограничить полномочия губернатора края. В Волгоградскую думу, по мнению экспертов, войдет меньше депутатов от «ЕР», в связи с потерей административного ресурса ввиду шаткости положения губернатора Андрея Бочарова. Активные выборные кампании могут ожидать Брянскую область — КПРФ и «Справедливая Россия» всерьез решили исправлять ошибки, допущенные на прошлых выборах.

Агентство анонсировало регулярное проведение подобных замеров до выборов.

«Национальный эксперт» — информационно-аналитическое агентство, федеральная площадка, на которой консолидированы мнения федеральных и региональных экспертов. С полным текстом исследования можно ознакомиться на официальном сайте агентства — www.nacexpert.ru.