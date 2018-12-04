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Миронова сняла свою кандидатуру с конкурса на пост мэра Ярославля

Политика

В пользу и.о. мэра

Миронова сняла свою кандидатуру с конкурса на пост мэра Ярославля
Юлия Миронова

Ярославль, 4 декабря 2018, 11:57 — REGNUM  Депутат муниципалитета Ярославля Юлия Миронова сняла свою кандидатуру с конкурса на пост мэра Ярославля. Об этом ИА REGNUM сообщила она сама.

По словам Мироновой, она сделала это в пользу и.о. мэра города Владимира Волкова. Волков и Миронова являются членами «Единой России». Симптоматично, что на заседании городского политсовета 3 декабря Миронова как член политсовета голосовала за Волкова. Таким образом в выборах мэра 5 декабря примет участие 8 кандидатов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Единая Россия» в Ярославле выступила за избрание мэром Владимира Волкова

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