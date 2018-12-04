Иран пригрозил США прекращением экспорта нефти из Персидского залива

Тегеран, , 11:57 — REGNUM Если Иран лишат возможности экспортировать нефть, то поставки сырья из Персидского залива также могут прекратиться, заявил 4 декабря президент исламской республики Хасан Рухани, передает IRNA.

«США должны знать, что в случае препятствования Ирану в продаже нашего топлива, никакая нефть не пойдет на экспорт из Персидского залива», — заявил Рухани, добавив, что Вашингтон не сможет остановить экспорт иранской нефти.

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Напомним, в начале ноября Соединенные Штаты ввели второй пакет санкций против Ирана, который включает в себя запрет доступа исламской республики к международной финансовой системе, а также экспорта иранских нефти и газа.

Вместе с тем, по словам Рухани, санкции США против Ирана — часть психологической войны Вашингтона против исламской республики — не приведут к успеху, тогда как Тегеран продолжит экспорт своей нефти.

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