Батальон военной полиции из Чечни выполнил свои задачи в Сирии

Грозный, , 11:53 — REGNUM В Чечню вернулся из командировки в Сирию батальон военной полиции 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Около 400 военнослужащих успешно выполнили поставленные перед ними задачи и прибыли на аэродром Моздок в Северной Осетии, сообщили 4 декабря в пресс-службе округа.

Командировка в Сирию продолжалась с августа 2018 года. Военные полицейские охраняли важные объекты группировки российских войск, обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах. В их задачи также входило сопровождение колонн с гуманитарными грузами и обеспечение безопасности при проведении гуманитарных акций.

В ходе торжественной встречи военных из Чечни поприветствовали представители руководства Минобороны РФ и властей региона, родные и близкие. Как отметили в ЮВО, на митинге, который состоится 7 декабря, личному составу батальона военной полиции будут вручены ведомственные и государственные награды.

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Напомним, военные Минобороны РФ из Чечни выполняют задачи по обеспечению безопасности российских военнослужащих в Сирии, поддержанию мира и правопорядка в освобожденных населенных пунктах уже не один год. В декабре 2016 года на авиабазу Хмеймим были направлены военнослужащие 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии из Чечни.

Службу военных с Кавказа высоко оценил президент РФ. В ходе ежегодной пресс-конференции в декабре 2017 года Владимир Путин отметил, что военные из Чечни и других регионов Северного Кавказа хорошо показали себя во время выполнения задач, поставленных перед российской военной группировкой. Им доверяют народ и власти Сирии, подчеркнул глава государства.

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