Вторник, 4 Декабря 2018 года
13:15:25 МСК

Южная Корея предоставит Индонезии средства для восстановления Палу

Политика

Южная Корея предоставит $10 млн

Джакарта, 4 декабря 2018, 11:51 — REGNUM  Южная Корея предоставит Индонезии помощь в размере 10 млн долларов США или 143 млрд рупий для восстановления пострадавших от землетрясения и цунами районов в Палу и его окрестностей в Центральном Сулавеси, сообщает Antaranews.

Посол Южной Кореи в Индонезии Ким Чанг-Бим заявил, что сумма будет предоставлена национальному агентству по управлению стихийными бедствиями Индонезии.

«Мы продолжаем стремиться к повышению эффективности и смягчения последствий стихийных бедствий в Индонезии», — отметил Бамбанг Броджонегоро, руководитель национального агентства по управлению стихийными бедствиями.

Как сообщало ИА REGNUM, ущерб от произошедшего в конце сентября землетрясения в Индонезии составил около 911 млн долларов США. Более двух тысяч человек погибли, тысячи числятся пропавшими без вести.

Читайте также: Землетрясение в Индонезии: число жертв приблизилось к 1,4 тыс

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезийский Красный Крест получил пожертвование в размере $724 тыс

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить