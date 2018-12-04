Южная Корея предоставит Индонезии средства для восстановления Палу

Джакарта, , 11:51 — REGNUM Южная Корея предоставит Индонезии помощь в размере 10 млн долларов США или 143 млрд рупий для восстановления пострадавших от землетрясения и цунами районов в Палу и его окрестностей в Центральном Сулавеси, сообщает Antaranews.

Посол Южной Кореи в Индонезии Ким Чанг-Бим заявил, что сумма будет предоставлена национальному агентству по управлению стихийными бедствиями Индонезии.

«Мы продолжаем стремиться к повышению эффективности и смягчения последствий стихийных бедствий в Индонезии», — отметил Бамбанг Броджонегоро, руководитель национального агентства по управлению стихийными бедствиями.

Как сообщало ИА REGNUM, ущерб от произошедшего в конце сентября землетрясения в Индонезии составил около 911 млн долларов США. Более двух тысяч человек погибли, тысячи числятся пропавшими без вести.

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