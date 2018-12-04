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В Госдуме видят большой потенциал научной дипломатии в условиях санкций

Политика

Представители научного сообщества обеспокоены постоянно расширяющимся механизмом санкций

Москва, 4 декабря 2018, 11:47 — REGNUM  Научная дипломатия становится одним из эффективных инструментов развития международного сотрудничества, в том числе в условиях противоправного санкционного давления на Россию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

26−27 ноября в Москве прошел X юбилейный форум ЮНЕСКО «Наука на благо человечества».

«Мы собрали более 500 «золотых» умов мира. Во время своих выступлений ученные говорили о вывихнутости, архаичности и необоснованности санкционной политики против России и о необходимости более широкого применения инструментария научной дипломатии для снятия санкций», — заявил Слуцкий в ходе пленарного заседания Госдумы.

Парламентарий подчеркнул, что «представители научного сообщества прямо выражали свою обеспокоенность в связи с постоянно расширяющимся механизмом санкций».

"Многие ученные с мировым именем, среди которых были и Нобелевские лауреаты, говорили о том, что с Россией необходимо развивать сотрудничество во всех плоскостях, создавать вместе стабильную и безопасную архитектуру XXI столетия. И здесь, по общему мнению форума, необходимо искоренять и такие рудименты и атавизмы как санкционное давление. И одним из эффективных инструментов в этом процессе также может стать научная дипломатия», — заключил Слуцкий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве открывается форум ЮНЕСКО «Наука на благо человечества»

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