Грузия поствыборная: кто будет смеяться последним?

Мира Гасанова, , 11:42 — REGNUM

Проигравший президентские выборы в Грузии лидер оппозиции Григол Вашадзе, представляющий движение «Сила в единстве», не признал результатов голосования. Он заявил на многотысячном митинге, прошедшем в воскресенье на центральном проспекте Руставели грузинской столицы, что у «Грузии нет президента», и потребовал проведения досрочных парламентских выборов, причем ответа на свой ультиматум он ждет до дня инаугурации избранного президента, то есть до 16 декабря.

Лидеры оппозиции на митинге сообщили о нарушениях и фальсификациях, подкупе избирателей и предложили создать рабочую группу, которая займется выявлением нарушений. Более того, Вашадзе подчеркнул, что объединенная оппозиция готовит судебный иск с требованием аннулировать результаты выборов. К акциям протеста с требованием назначить внеочередные парламентские выборы сразу же после объявления результатов выборов по видеосвязи из-за рубежа призвал бывший президент страны Михаил Саакашвили. Избранная президент Грузии Саломе Зурабишвили же отвечает, что сейчас не время ультиматумов: «Еще не время для ультиматумов. Прежде всего демократия требует, чтобы был признан избранный президент, и мы перешли на новый режим, успокоили политическую среду, успокоили противостояние. Каким будет этот режим, мы решим позже, и я буду работать над этим, я дала слово сама себе». Азербайджанский политолог Тофик Аббасов считает, что в Грузии ситуация кардинальных изменений не претерпит.

«Ныне проигравшая сторона пытается воспользоваться наэлектризованной обстановкой для создания широкого антиправительственного фронта под лозунгом «не признать итоги завершившихся выборов». Однако, ситуация, если и наэлектризована, то это естественное следствие завершившегося второго тура голосований. Обычно такое наблюдается везде, где проходят ожесточенные выборные баталии. Но положение далеко от критического, чтобы прогнозировать дестабилизацию. К тому же сторонники проигравшего Вашадзе не имеют больших сил, чтобы вывести из себя действующую власть… Правительство следит за положением и понимает, что нет необходимости для перехода к радикальным контрдействиям в отношении протестующих на площади у парламента. Недовольная масса едва достигает 5 тысяч человек, и угрозы сторонников Вашадзе и Саакашвили вывести на площади и улицы десятки тысяч человек не имеют под собой серьезной основы… Протестный пыл недовольных постепенно сведется к минимуму. Тренд — умиротворение протестных сил усилится по мере погашения банковских задолженностей граждан. Этот процесс постепенно идет…» — прогнозирует ситуацию бакинский эксперт.

Уходящий президент Грузии Георгий Маргвелашвили, комментируя митинг оппозиции, в интервью Русской службе ВВС признал, что ситуация на выборах была не самой лучшей, в смысле того, что обнаружились многие нарушения, народ из-за этого выражает негативную позицию. Маргвелашвили обозначил европейский и североатлантический выбор Тбилиси и приверженность восстановлению территориальной целостности как приоритетные направления внешней политики. По его словам, Грузия готова была начать диалог с Россией и начать с нового листа — и это было реально в течение 2013−14 годов — как вдруг Москва создала украинскую проблему, параллельно вошла в диалог с оккупированными территориями и подписала стратегические соглашения, что шло вразрез всем ожиданиям. «Ведь тогда мы могли начать говорить не о сложных политических проблемах, а о тех вопросах, в которых у нас есть точки соприкосновения, — это и торговля, и культура, и отношение народов друг к другу. И вообще начать говорить с позиции выгоды для России не как державы, а как страны с великой культурой и с прекрасными людьми. Но разговор в таком формате не получается, потому что, когда мы слышим позицию России, мы слышим позицию державы. Мы не слышим позицию политиков, которые исходят из жизненных нужд конкретных жителей, россиян», — пояснил уходящий президент.

По всей видимости, Зурабишвили тоже не намерена идти на сближение с Россией и делать уступки Москве по важным для Грузии вопросам, в том числе в вопросах Абхазии и Южной Осетии. Вопреки ожиданиям в первом же интервью она выступила с жесткими антироссийскими заявлениями. В интервью BBC назвала вступление Грузии в НАТО и ЕС своими главными целями, а в отношении Москвы заявила: «Не думаю, что пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, с учетом того как Россия ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству». Понятно, что такая смелость заявлений новоизбранного президента небольшой страны, политика с большим опытом дипломатической работы на Западе, исходит из ее уверенности в поддержке НАТО, ЕС и США, что сама она подтвердила следующим образом:

«Если Запад, Европа или наши американские партнеры начнут в какой-то форме диалог с Россией, мы тоже будем рядом».

Но о ее внешнеполитических приоритетах свидетельствует заявленный первый визит именно в Европу — Брюссель, Берлин, Париж и страны Прибалтики. С учетом характера, политической биографии, европейского воспитания, дипломатической работы на высоких постах в Европе нового президента Грузии, она вряд ли согласится на роль церемониального главы государства, которую ранее уготовил Бидзина Иванишвили теперь уже уходящему Маргвелашвили, из-за чего, кстати, по собственному признанию бывшего президента, он и не захотел повторно баллотироваться. Зурабишвили, похоже, будет реально участвовать в определении внешней политики Грузии. В то же время, сказал в беседе с Axar.az грузинский политолог Ника Читадзе, перемен во внешнеполитической ориентации Грузии ожидать не стоит, особенно в вопросе отношений с Западом. По его мнению, европейская интеграция при ее президентстве продолжится, а с соседями новый глава государства будет проводить политику добрососедских отношений.

Грузинский политолог Гела Васадзе согласен с тем, что внешняя политика Грузии не может претерпеть никаких изменений, хотя бы потому, что президент Грузии — фигура ритуально-символическая, типа британской королевы. «От того, на что соглашается госпожа Зурабишвили, а на что нет, ровным счетом ничего не зависит. Скорее всего, какие-то шумы в направлениях внешней политики она создавать будет, но серьезным экспертам вряд ли стоит обращать на это внимание, ибо у нее другая функция. И вот это, правда, может повлиять на то, что Грузия будет больше прислушиваться к Парижу», — убежден Васадзе. Глава бакинского клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде считает в свою очередь, что хотя должность президента Грузии (с учетом внесенных поправок в законодательство) является скорее церемониальной, если принять во внимание представительские функции и послужной список самой Зурабишвили, активного политика и кадрового дипломата, несложно будет предположить, что она, образно выражаясь, будет стараться вносить свои «пять копеек» в формирование внешнеполитического курса Грузии.

«Не исключается, что, в отличие от того же Маргвелашвили, Зурабишвили будет совершать частые зарубежные визиты, выступать с заявлениями и формировать соответствующий фон для деятельности внешнеполитического ведомства своей страны. Что касается сотрудничества или характера взаимоотношений с соседями, то не думаю, что президентство Зурабишвили может внести существенные корректировки в существующую на сегодняшний день практику. Все же не следует забывать, что внешняя политика Грузии, равно как и любой другой страны, формируется на основе подходов и принципов, закрепленных в соответствующих международных договорах и обязательствах, с наличием которых Зурабишвили придется в значительной степени считаться», — сказал Велизаде.

«Дальнейшие отношения с Баку не изменятся, поскольку между нашими странами очень много общих интересов, в первую очередь в сфере энергетики и логистики. Например, железная дорога Баку — Тбилиси — Ахалкалаки — Карс. Все эти вопросы начали осуществляться при прежнем руководстве, и при нынешнем добрососедские отношения будут продолжены», — отметил Читадзе, комментируя будущие отношения с Азербайджаном. Аббасов тоже считает, что на азербайджанском направлении вектор полного взаимопонимания и взаимного дополнения сохранит свою устойчивость. «Принцип от добра добра не ищут себя полностью оправдывает, тем более у сторон имеются довольно привлекательные планы на перспективу, обещающие повышение коммуникативного индекса как двух соседей-партнеров, так и всего Южно-Кавказского региона. Азербайджано-грузинские отношения фактически являют собой фактор стабилизирующего характера не только для регионального порядка, но и для интересов евразийской интеграции. От постсоветского пространства до Балканского полуострова тянется трасса энергопотока. Если бы не было полного взаимопонимания между Баку и Тбилиси, энергетические и транспортные коммуникации вряд ли бы появились. Они стали важными элементами геоэкономического пейзажа огромного пространства, принося ему пользу и безопасность. Потому главным пунктом двусторонней повестки останется доверие и наращивание на его базе интеграционного потенциала», утверждает бакинский политолог.

Что касается Армении, то и тут ожидать каких-то резких изменений не приходится, несмотря на приход к власти в Армении новых сил. Отношения между Арменией и Грузией всегда были ровными, за исключением периодически возникающих националистических и сепаратистских настроений армянского населения в Джавахетии, которое Зурабишвили смогла перетянуть на свою сторону, пообещав взять в свою команду представителя армянского населения региона и восстановить утраченное гражданство Грузии этнических армян Джавахетии и разрешить им двойное гражданство. Как считает Аббасов, ожидать резких поворотов в будущем отношений Тбилиси с Ереваном не имеет смысла. «Тбилиси будет вынужден занять более осторожную позицию в диалоге с Ереваном, в связи с положением последнего вопросов намного больше, чем ответов. Армении фактически нечем рисковать, а Грузия обязана дорожить своими отношениями с ближайшими соседями. Потому правительство Бахтадзе не стало идти по пути экс-премьера Квирикашвили, который заигрался с Ереваном с риском для грузинских интересов. Приход Зурабишвили на президентскую позицию во внешнеполитическом секторе не приведет к зигзагам и перекосам, ибо нет смысла менять то, что и так несет в себе позитивную динамику», — отметил он.

Остается Иран, связи с которым нынче будут рассматриваться через призму напряженных отношений с США. Если американцы все же примут решение перевести санкционную войну в горячую фазу противостояния, то Россия захочет помочь своему союзнику, что возможно по морскому каспийскому, воздушному и сухопутному путям по двум направлениям: Россия — Азербайджан — Иран и Россия — Грузия — Армения — Иран. И тогда Москве придется налаживать отношения с Тбилиси. В случае угрозы применения против Грузии американских санкций, Тбилиси придется отказаться от участия в проекте транспортного коридора, соединяющего Черное море с Персидским заливом и Индийским океаном, с участием Азербайджана, Турции и Ирана, от участия в транзитном энергетическом маршруте Север — Юг с участием Ирана, Азербайджана, Турции, Армении и России, остановить строительство иранской компанией Geopars первого в Грузии нефтеперерабатывающего комплекса в селе Супса Ланчхутского района, отказаться от товарооборота с Ираном и так далее.

По мнению Аббасова, возможно, Зурабишвили попытается внести коррективы на иранском направлении, чтобы продемонстрировать Западу свою благосклонность к санкционной тактике. Если и да, то это будет носить демонстрационный характер. «У Тбилиси с Тегераном имеются выгодные планы для реализации проекта Юг — Запад, который обещает большой профит от перевалки грузов, идущих из зоны Персидского залива в европейском направлении. Москве та линия невыгодна, зато ею, помимо Ирана и Грузии, внимательно интересуются Азербайджан и европейские страны. Правда, тот проект скорее является делом будущего, ибо в его основе сидит идея более функционального использования черноморского потенциала Грузии, то есть портовых возможностей. Пока новый глубоководный порт Анаклия еще только строится. Но через Поти также открываются возможности для повышения транзитного реноме стран, расположенных в том траверсе», — пояснил политолог.

И, наконец, председатель правящей партии Иванишвили после наработанной практики последних лет во власти понимает, что в предстоящий период метод проб и ошибок будет абсолютно неприемлемым для государственного управления. Потому он будет действовать наверняка, требуя от правительства и даже президента с ее представительскими функциями более ответственных и выверенных шагов. Далее чреватые эксперименты Тбилиси не нужны, заключил Аббасов.