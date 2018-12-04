В Киеве заявили об отсутствии ограничений судоходства в Керченском проливе

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Политика

Суда осуществляют движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов

Киев, 4 декабря 2018, 11:41 — REGNUM  Движение судов через Керченский пролив в направлении украинских портов осуществляется, заявил 4 декабря министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян.

«Частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь, — приводит слова Омельяна пресс-служба министерства. — Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов».

По его словам, суда останавливаются «российской стороной и по-прежнему осматриваются, однако частично движение восстановлено».

Напомним, в конце ноября три военных украинских судна совершили провокацию на морской границе России возле Керченского пролива. На законные требования российских пограничников они не отреагировали, продолжив совершать опасные манёвры.

Чтобы пресечь незаконное пересечение границы РФ, российские пограничники были вынуждены применить оружие. Все три судна были арестованы, также под арестом в настоящее время находятся и экипажи украинских кораблей — 24 моряка.

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