Рейтинг влияния глав субъектов РФ в ноябре 2018 года

Дмитрий Орлов, 5 декабря 2018, 11:00 — REGNUM
1. Федеральная политика в отношении регионов
В ноябре 2018 года снова был подтвержден курс Кремля на поддержку инфраструктурных проектов. Стоит отметить выступление Владимира Путина на организованном ВТБ Инвестиционном форуме «Россия зовет!», в ходе которого президент подтвердил планы властей «кратно, именно кратно нарастить усилия, повысить связанность страны удобными, безопасными коммуникациями». Вероятно дополнительное внимание Центра к реализации подобных проектов в приграничных регионах в перспективе 2019−2024 годов. Такое внимание вполне может стать одним из оснований для укрепления руководства таких субъектов РФ кадрами, зарекомендовавшими себя в ходе работы в других частях страны или федеральных органах власти. В то же время весьма вероятен рост внимания правоохранительных органов к выявлению нарушений при реализации различных проектов с госучастием. В 2019 году в центре подобного внимания могут оказаться как регионы Дальнего Востока, так и территории Северо-Запада, а также Кубань и Крым.
Расширенное заседание президиума Госсовета в Ялте, посвященное национальным целям и стратегическим задачам развития страны до 2024 года, демонстрирует внимание президента к задачам формирования социальной инфраструктуры. Специальный акцент Владимир Путин сделал на ситуации в малых населенных пунктах (президент прямо сказал не только о городах, но и о «поселках и деревнях»). Такая постановка вопроса накладывает дополнительную ответственность на губернаторов, делая более рискованными для них жалобы на недоработки в развитии социальной инфраструктуры именно жителей таких населенных пунктов. Не исключено, что эта тема может получить свое развитие в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина в декабре 2018 года, а также «Прямой линии» с президентом в 2019 году.
Появление новых фигур в руководстве Общероссийского народного фронта создает дополнительные возможности для укрепления влияния этой структуры, в том числе на уровне регионов. Характерно, что в Центральный штаб ОНФ вошел Михаил Развожаев, который, работая на посту врио главы Хакасии, продемонстрировал способность к прямой коммуникации с жителями наиболее проблемных населенных пунктов региона. Вполне возможен дополнительный рост внимания фронта к деятельности органов власти муниципального уровня. Это вполне сочетается с усилением интереса «Единой России» как к партпроектам в сфере общественного контроля за работой чиновников, так и к «дифференциации разворота в регионы»: эта задача, поставленная Андреем Турчаком еще в 2017 году, предполагает более напряженную работу федеральных структур партии с проблемами не только регионального, но и местного уровня. Назначенный на декабрь 2018 года съезд партии может зафиксировать усиление представительства управленцев с опытом работы на муниципальном уровне в федеральных структурах «Единой России».
2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты
В целом ряде регионов и муниципальных образований, где осенью 2018 года победили представители оппозиции, усиливается аппаратное влияние «Единой России» и связанных с ней фигур. Так, одним из первых решений вступившего в должность председателя правительства Хакасии Валентина Коновалова стало назначение своим первым заместителем, курирующим финансово-экономический блок, депутата фракции «Единая Россия» в Верховном Совете республики Андрея Асочакова, а мэр Якутска Сардана Авксентьева вошла в число сторонников партии. Включение победившими оппозиционными политиками в свои команды управленцев, связанных с «Единой Россией», объясняется ограниченностью как собственных кадровых резервов, так и лоббистских возможностей недавних оппонентов власти. Конечно, подобная тактика ранее не связанных с «Единой Россией» губернаторов и мэров не является панацеей от втягивания их во внутриэлитные конфликты в будущем, но она позволяет снять многие противоречия на том этапе, когда позиции для переговоров у таких политиков, недавно получивших поддержку избирателей, еще достаточно сильны. Как правило, это более выигрышная тактика, чем вхождение в затяжной конфликт с правящей партией вскоре после избрания.
Осенью и зимой, как правило, начинает выстраиваться конфигурация региональных предвыборных кампаний следующего года. На этом фоне чаще происходит активизация внутриэлитных конфликтов в тех регионах, которыми руководят губернаторы, уже прошедшие через выборы, так как врио примерно в первые два месяца после назначения — благодаря авторитету Центра — получают определенный запас устойчивости, и информационные кампании против них, как правило, вступают в активную фазу в более поздний период. В конце года могут как обостряться затяжные региональные конфликты, так и выходить на публичный уровень усилия влиятельных игроков по изменению внутриэлитного баланса в регионах, где в следующем году пройдут избирательные кампании. Первый сценарий реализуется в Севастополе, где депутат заксобрания Алексей Чалый прямо призвал к скорейшей отставке губернатора Дмитрия Овсянникова. Второй — в Марий Эл, где глава республики Александр Евстифеев подверг критике депутатов Госсобрания от КПРФ, хотя в 2017 году выходил на выборы, сделав депутата Госдумы РФ от этой партии Сергея Казанкова одним из кандидатов в Совет Федерации по квоте исполнительной власти.
Второй сценарий нередко может завершаться компромиссом, достигнутым после переговоров самих региональных игроков — такой вариант развития событий обычно реализуется к началу лета предвыборного года. Первый сценарий, напротив, грозит затягиванием конфликта, если не происходит вмешательства Центра.
3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ
Серьезное влияние на конфигурацию политических сил в регионах оказывают выборы мэров, а также конфликты в связи с подготовкой к избирательным кампаниям 2019 года. По-прежнему значимым фактором остаются вопросы распределения федеральных трансфертов на формирование транспортной и социальной инфраструктуры на местах, а также собственные инициативы губернаторов в этой сфере. Укрепляются позиции большинства врио губернаторов. Теряют влияние оппозиционные губернаторы, избранные осенью 2018 года.
Входит в число фигурантов рейтинга избранный главой правительства Хакасии Валентин Коновалов (79-е место). При этом теряют позиции губернатор Владимирской области Владимир Сипягин (перемещается с 81-го на 85-е место) и его коллега из Хабаровского края Сергей Фургал (с 63-го на 72-е место).
После избрания мэром Великого Новгорода Сергея Бусурина усиливается влияние губернатора региона Андрея Никитина (с 24-го на 22-е место). После утверждения главой администрации Уфы Ульфата Мустафина укрепляются позиции врио главы республики Радия Хабирова (с 30-го на 24-е место). После избрания на пост мэра Астрахани Радика Харисова получает дополнительные политические очки врио главы региона Сергей Морозов (с 56-го на 52-е место). На фоне заявления Владимира Жириновского о том, что на депутатов думы города Циолковский, где доминирует ЛДПР, оказывали давление в вопросе о выборах мэра, теряет позиции губернатор Амурской области Василий Орлов (с 58-го на 64-е место).
После отставки глав Минфина, Минэкономразвития и министра ЖКХ Республики Крым и главы администрации Симферополя возобновляется нисходящий тренд для главы региона Сергея Аксенова (с 26-го на 31-е место). На фоне отставки гендиректора регионального Фонда капремонта многоквартирных домов теряет позиции губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский (с 33-го на 37-е место). На фоне продолжающейся эскалации конфликта с депутатом заксобрания города Алексеем Чалым, а также критики в адрес властей региона по поводу реализации ФЦП развивается нисходящий тренд для губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (с 36-го на 42-е место). После обращения депутатов гордумы Димитровграда к Владимиру Путину с призывом принять меры «для прекращения дезорганизации работы органов местного самоуправления со стороны губернатора Ульяновской области» теряет позиции глава региона Сергей Морозов (с 55-го на 59-е место). На фоне обращения к президенту депутатов Сахалинской облдумы с призывом назначить врио губернатора теряет влияние и.о. главы региона Вера Щербина (с 60-го на 76-е место).
После публичной критики главы Марий Эл Александра Евстифеева в адрес депутатов Госсобрания от КПРФ укрепляются позиции руководителя республики (с 51-го на 49-е место, переходит в группу с сильным влиянием). После личной встречи Артура Парфенчикова и принесения извинений жительнице, с которой у него произошел конфликт в соцсетях, глава Карелии отыгрывает позиции (с 59-го на 55-е место). После отмены Романом Старовойтом постановления, предполагавшего предоставление ряда существенных льгот предшественнику, укрепляются позиции врио главы Курской области (с 65-го на 56-е место). Вследствие перестановок в областном правительстве и начала масштабных проверок в системе здравоохранения региона усиливается влияние врио главы Курганской области Вадима Шумкова (с 74-го на 65-е место). После заявления о готовности баллотироваться на новый срок набирает политические очки губернатор Вологодской области Олег Кувшинников (с 52-го на 46-е место, переходит в группу с сильным влиянием). После заявления главы ХМАО Натальи Комаровой о мерах по поддержке участников программы «Доступное жилье молодым», реализация которой ранее вызывала критику в адрес властей, ее позиции укрепляются (с 21-го на 19-е место, переходит в группу с очень сильным влиянием).
После включения Тюменской области в число лучших регионов по качеству финансового управления в рейтинге Минфина РФ и темпам внедрения цифровых технологий в рейтинге Центра финансовых инноваций и безналичной экономики «Сколково» укрепляются позиции губернатора Александра Моора (перемещается с 17-го на 12-е место). После заявления Сергея Носова о том, что Магаданская область может получить около 38 млрд рублей на ремонт дорог в перспективе ближайших 5−6 лет, усиливается влияние губернатора (с 44-го на 41-е место). После проведения в Новосибирской области III Агропродовольственного форума, а также заявлений о планах выделить региону около 26,7 млрд рублей межбюджетных трансфертов усиливается влияние губернатора Андрея Травникова (с 20-го на 14-е место).
На фоне увеличения почти вдвое (до 21,5 млрд рублей) бюджета на строительство в Ямало-Ненецком округе укрепляются позиции главы региона Дмитрия Артюхова (с 19-го на 17-е место). После сообщений о том, что Саратовская область получит на реализацию нацпроектов около 210 млрд рублей в течение шести лет, из них более 22 миллиардов — в 2019 году, отыгрывает позиции губернатор Валерий Радаев (с 34-го на 28-е место). Заключение соглашения с Москвой, предполагающее выделение около 6 млрд рублей на социально-экономическое развитие Архангельской области, усиливает влияние губернатора региона Игоря Орлова (с 71-го на 62-е место). Впрочем, исследование проводилось до активной фазы «мусорных» протестов, которые с высокой вероятностью приведут к значительному падению рейтинга Орлова в ближайшем будущем.
После решения о выделении Кабардино-Балкарии около 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на строительство образовательных учреждений заметно укрепляются позиции врио главы республики Казбека Кокова (с 61-го на 51-е место). Усиливается влияние врио главы Липецкой области Игоря Артамонова — после решения выделить региону из федерального бюджета около 1 млрд рублей на строительство спортивной инфраструктуры (с 64-го на 57-е место). После решения о выделении Рязанской области федерального гранта на сумму 589,4 млн рублей укрепляются позиции губернатора Николая Любимова (с 42-го на 38-е место).
На фоне проведения сотрудниками ФСБ обысков в региональном комитете дорожного хозяйства и здании ГКУ «Ленавтодор», а также состоявшегося ранее ареста главы администрации Токсово Андрея Кожевникова теряет позиции губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (с 13-го на 18-е место). После заявления сотрудницы Управления по обеспечению деятельности правительства Мурманской области Елены Семёновой о ведении областными чиновниками «черной бухгалтерии», а также активизации информационных волн об отставке губернатора возобновляется нисходящий тренд для главы региона Марины Ковтун (с 76-го на 81-е место).
Хотя основной оппозиционный кандидат на предыдущих выборах главы Приморского края Андрей Ищенко не смог преодолеть «муниципальный фильтр», незначительно ослабевают позиции врио губернатора Олега Кожемяко (с 14-го на 16-е место). После заявления главы Кемеровской области Сергея Цивилева о необходимости повышения цен на проезд в общественном транспорте влияние этого губернатора падает (с 18-го на 20-е место). На фоне жалоб жителей региональной столицы на запах нечистот, который ощущался в разных концах города в течение примерно двух месяцев, теряет позиции губернатор Воронежской области Александр Гусев (с 16-го на 21-е место, покидает группу с очень сильным влиянием). На фоне акций протеста обманутых дольщиков и активизации слухов о досрочной отставке теряет позиции губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (с 66-го на 70-е место). Также теряет позиции губернатор Иркутской области Сергей Левченко (с 57-го на 63-е место).
|Глава субъекта Российской Федерации
|Место в рейтинге
|Место в рейтинге в октябре
|Средний балл
|Очень сильное влияние
|Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва
|1
|1
|8,00
|Кадыров Рамзан АхматовичГлава Чеченской Республики
|2
|2
|7,30
|Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан
|3
|3
|6,80
|Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области
|4
|4
|6,73
|Беглов Александр Дмитриевич И.о. губернатора города Санкт-Петербург
|5
|6
|6,59
|Азаров Дмитрий Игоревич Губернатор Самарской области
|6
|7
|6,56
|Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области
|7
|5
|6,50
|Васильев Владимир Абдуалиевич Глава Республики Дагестан
|8
|8
|6,40
|Никитин Глеб Сергеевич Губернатор Нижегородской области
|9
|9
|6,33
|Усс Александр Викторович Губернатор Красноярского края
|10
|11
|6,20
|Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия
|11
|10
|6,15
|Моор Александр Викторович Губернатор Тюменской области
|12
|17
|6,00
|Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области
|13
|12
|5,90
|Травников Андрей Александрович Губернатор Новосибирской области
|14
|20
|5,86
|Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области
|15
|15
|5,83
|Кожемяко Олег Николаевич И.о. губернатора Приморского края
|16
|14
|5,75
|Артюхов Дмитрий Андреевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО
|17
|19
|5,70
|Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области
|18
|13
|5,67
|Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра
|19
|21
|5,60
|Цивилёв Сергей Евгеньевич Губернатор Кемеровской области
|20
|18
|5,50
|Сильное влияние
|Гусев Александр Викторович Губернатор Воронежской области
|21
|16
|5,47
|Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области
|22
|24
|5,40
|Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края
|23
|22
|5,35
|Хабиров Радий Фаритович И.о. главы Республики Башкортостан
|24
|30
|5,33
|Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской Республики
|25
|23
|5,28
|Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края
|26
|25
|5,22
|Решетников Максим Геннадьевич Губернатор Пермского края
|27
|29
|5,20
|Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области
|28
|34
|5,17
|Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области
|29
|27
|5,15
|Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области
|30
|31
|5,13
|Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым
|31
|26
|5,08
|Николаев Айсен Сергеевич Глава Республики Саха (Якутия)
|32
|28
|5,05
|Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области
|33
|38
|5,00
|Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области
|34
|33
|4,95
|Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
|35
|32
|4,91
|Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики
|36
|35
|4,89
|Воскресенский Станислав Сергеевич Губернатор Ивановской области
|37
|33
|4,85
|Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области
|38
|42
|4,83
|Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области
|39
|40
|4,80
|Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области
|40
|39
|4,77
|Носов Сергей Константинович Губернатор Магаданской области
|41
|44
|4,70
|Овсянников Дмитрий Владимирович Губернатор города Севастополя
|42
|36
|4,68
|Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми
|43
|45
|4,63
|Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области
|44
|46
|4,60
|Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области
|45
|43
|4,55
|Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области
|46
|52
|4,51
|Бурков Александр Леонидович Губернатор Омской области
|47
|41
|4,46
|Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области
|48
|50
|4,42
|Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл
|49
|51
|4,40
|Цыбульский Александр Витальевич Глава администрации Ненецкого АО
|50
|49
|4,37
|Среднее влияние
|Коков Казбек Валерьевич И.о. главы Кабардино-Балкарской Республики
|51
|61
|4,33
|Морозов Сергей Петрович И.о. губернатора Астраханской области
|52
|56
|4,30
|Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области
|53
|48
|4,25
|Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области
|54
|53
|4,22
|Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия
|55
|59
|4,17
|Старовойт Роман Владимирович И.о. губернатора Курской области
|56
|65
|4,12
|Артамонов Игорь Георгиевич И.о. главы администрации Липецкой области
|57
|64
|4,07
|Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области
|58
|47
|4,03
|Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области
|59
|55
|4,00
|Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края
|60
|62
|3,90
|Томенко Виктор Петрович Губернатор Алтайского края
|61
|54
|3,85
|Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области
|62
|71
|3,83
|Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области
|63
|57
|3,75
|Орлов Василий Александрович Губернатор Амурской области
|64
|58
|3,66
|Шумков Вадим Михайлович И.о. губернатора Курганской области
|65
|74
|3,62
|Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО
|66
|70
|3,55
|Клычков Андрей Евгеньевич Губернатор Орловской области
|67
|69
|3,50
|Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия-Алания
|68
|67
|3,48
|Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия
|69
|75
|3,41
|Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области
|70
|66
|3,37
|Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области
|71
|68
|3,33
|Фургал Сергей Иванович Губернатор Хабаровского края
|72
|63
|3,30
|Осипов Александр Михайлович И.о. губернатора Забайкальского края
|73
|77
|3,28
|Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики
|74
|73
|3,22
|Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области
|75
|72
|3,20
|Щербина Вера Георгиевна И.о. губернатора Сахалинской области
|76
|60
|3,17
|Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва
|77
|78
|3,15
|Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай
|78
|83
|3,12
|Коновалов Валентин Олегович Председатель правительства Республики Хакасия
|79
|-
|3,05
|Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия
|80
|82
|3,00
|Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области
|81
|76
|2,95
|Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия
|82
|80
|2,83
|Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области
|83
|79
|2,75
|Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея
|84
|84
|2,70
|Сипягин Владимир Владимирович Губернатор Владимирской области
|85
|81
|2,67
Методика исследования АПЭК
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В ноябре 2018 года в нем приняло участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?
Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).
Список экспертов
Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).
Читайте ранее в этом сюжете: Рейтинг влияния глав субъектов РФ в октябре 2018 года