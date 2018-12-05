Рейтинг влияния глав субъектов РФ в ноябре 2018 года

Дмитрий Орлов, , 11:00 — REGNUM

1. Федеральная политика в отношении регионов

В ноябре 2018 года снова был подтвержден курс Кремля на поддержку инфраструктурных проектов. Стоит отметить выступление Владимира Путина на организованном ВТБ Инвестиционном форуме «Россия зовет!», в ходе которого президент подтвердил планы властей «кратно, именно кратно нарастить усилия, повысить связанность страны удобными, безопасными коммуникациями». Вероятно дополнительное внимание Центра к реализации подобных проектов в приграничных регионах в перспективе 2019−2024 годов. Такое внимание вполне может стать одним из оснований для укрепления руководства таких субъектов РФ кадрами, зарекомендовавшими себя в ходе работы в других частях страны или федеральных органах власти. В то же время весьма вероятен рост внимания правоохранительных органов к выявлению нарушений при реализации различных проектов с госучастием. В 2019 году в центре подобного внимания могут оказаться как регионы Дальнего Востока, так и территории Северо-Запада, а также Кубань и Крым.

Расширенное заседание президиума Госсовета в Ялте, посвященное национальным целям и стратегическим задачам развития страны до 2024 года, демонстрирует внимание президента к задачам формирования социальной инфраструктуры. Специальный акцент Владимир Путин сделал на ситуации в малых населенных пунктах (президент прямо сказал не только о городах, но и о «поселках и деревнях»). Такая постановка вопроса накладывает дополнительную ответственность на губернаторов, делая более рискованными для них жалобы на недоработки в развитии социальной инфраструктуры именно жителей таких населенных пунктов. Не исключено, что эта тема может получить свое развитие в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина в декабре 2018 года, а также «Прямой линии» с президентом в 2019 году.

Появление новых фигур в руководстве Общероссийского народного фронта создает дополнительные возможности для укрепления влияния этой структуры, в том числе на уровне регионов. Характерно, что в Центральный штаб ОНФ вошел Михаил Развожаев, который, работая на посту врио главы Хакасии, продемонстрировал способность к прямой коммуникации с жителями наиболее проблемных населенных пунктов региона. Вполне возможен дополнительный рост внимания фронта к деятельности органов власти муниципального уровня. Это вполне сочетается с усилением интереса «Единой России» как к партпроектам в сфере общественного контроля за работой чиновников, так и к «дифференциации разворота в регионы»: эта задача, поставленная Андреем Турчаком еще в 2017 году, предполагает более напряженную работу федеральных структур партии с проблемами не только регионального, но и местного уровня. Назначенный на декабрь 2018 года съезд партии может зафиксировать усиление представительства управленцев с опытом работы на муниципальном уровне в федеральных структурах «Единой России».

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

В целом ряде регионов и муниципальных образований, где осенью 2018 года победили представители оппозиции, усиливается аппаратное влияние «Единой России» и связанных с ней фигур. Так, одним из первых решений вступившего в должность председателя правительства Хакасии Валентина Коновалова стало назначение своим первым заместителем, курирующим финансово-экономический блок, депутата фракции «Единая Россия» в Верховном Совете республики Андрея Асочакова, а мэр Якутска Сардана Авксентьева вошла в число сторонников партии. Включение победившими оппозиционными политиками в свои команды управленцев, связанных с «Единой Россией», объясняется ограниченностью как собственных кадровых резервов, так и лоббистских возможностей недавних оппонентов власти. Конечно, подобная тактика ранее не связанных с «Единой Россией» губернаторов и мэров не является панацеей от втягивания их во внутриэлитные конфликты в будущем, но она позволяет снять многие противоречия на том этапе, когда позиции для переговоров у таких политиков, недавно получивших поддержку избирателей, еще достаточно сильны. Как правило, это более выигрышная тактика, чем вхождение в затяжной конфликт с правящей партией вскоре после избрания.

Осенью и зимой, как правило, начинает выстраиваться конфигурация региональных предвыборных кампаний следующего года. На этом фоне чаще происходит активизация внутриэлитных конфликтов в тех регионах, которыми руководят губернаторы, уже прошедшие через выборы, так как врио примерно в первые два месяца после назначения — благодаря авторитету Центра — получают определенный запас устойчивости, и информационные кампании против них, как правило, вступают в активную фазу в более поздний период. В конце года могут как обостряться затяжные региональные конфликты, так и выходить на публичный уровень усилия влиятельных игроков по изменению внутриэлитного баланса в регионах, где в следующем году пройдут избирательные кампании. Первый сценарий реализуется в Севастополе, где депутат заксобрания Алексей Чалый прямо призвал к скорейшей отставке губернатора Дмитрия Овсянникова. Второй — в Марий Эл, где глава республики Александр Евстифеев подверг критике депутатов Госсобрания от КПРФ, хотя в 2017 году выходил на выборы, сделав депутата Госдумы РФ от этой партии Сергея Казанкова одним из кандидатов в Совет Федерации по квоте исполнительной власти.

Второй сценарий нередко может завершаться компромиссом, достигнутым после переговоров самих региональных игроков — такой вариант развития событий обычно реализуется к началу лета предвыборного года. Первый сценарий, напротив, грозит затягиванием конфликта, если не происходит вмешательства Центра.

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Серьезное влияние на конфигурацию политических сил в регионах оказывают выборы мэров, а также конфликты в связи с подготовкой к избирательным кампаниям 2019 года. По-прежнему значимым фактором остаются вопросы распределения федеральных трансфертов на формирование транспортной и социальной инфраструктуры на местах, а также собственные инициативы губернаторов в этой сфере. Укрепляются позиции большинства врио губернаторов. Теряют влияние оппозиционные губернаторы, избранные осенью 2018 года.

Входит в число фигурантов рейтинга избранный главой правительства Хакасии Валентин Коновалов (79-е место). При этом теряют позиции губернатор Владимирской области Владимир Сипягин (перемещается с 81-го на 85-е место) и его коллега из Хабаровского края Сергей Фургал (с 63-го на 72-е место).

После избрания мэром Великого Новгорода Сергея Бусурина усиливается влияние губернатора региона Андрея Никитина (с 24-го на 22-е место). После утверждения главой администрации Уфы Ульфата Мустафина укрепляются позиции врио главы республики Радия Хабирова (с 30-го на 24-е место). После избрания на пост мэра Астрахани Радика Харисова получает дополнительные политические очки врио главы региона Сергей Морозов (с 56-го на 52-е место). На фоне заявления Владимира Жириновского о том, что на депутатов думы города Циолковский, где доминирует ЛДПР, оказывали давление в вопросе о выборах мэра, теряет позиции губернатор Амурской области Василий Орлов (с 58-го на 64-е место).

После отставки глав Минфина, Минэкономразвития и министра ЖКХ Республики Крым и главы администрации Симферополя возобновляется нисходящий тренд для главы региона Сергея Аксенова (с 26-го на 31-е место). На фоне отставки гендиректора регионального Фонда капремонта многоквартирных домов теряет позиции губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский (с 33-го на 37-е место). На фоне продолжающейся эскалации конфликта с депутатом заксобрания города Алексеем Чалым, а также критики в адрес властей региона по поводу реализации ФЦП развивается нисходящий тренд для губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (с 36-го на 42-е место). После обращения депутатов гордумы Димитровграда к Владимиру Путину с призывом принять меры «для прекращения дезорганизации работы органов местного самоуправления со стороны губернатора Ульяновской области» теряет позиции глава региона Сергей Морозов (с 55-го на 59-е место). На фоне обращения к президенту депутатов Сахалинской облдумы с призывом назначить врио губернатора теряет влияние и.о. главы региона Вера Щербина (с 60-го на 76-е место).

После публичной критики главы Марий Эл Александра Евстифеева в адрес депутатов Госсобрания от КПРФ укрепляются позиции руководителя республики (с 51-го на 49-е место, переходит в группу с сильным влиянием). После личной встречи Артура Парфенчикова и принесения извинений жительнице, с которой у него произошел конфликт в соцсетях, глава Карелии отыгрывает позиции (с 59-го на 55-е место). После отмены Романом Старовойтом постановления, предполагавшего предоставление ряда существенных льгот предшественнику, укрепляются позиции врио главы Курской области (с 65-го на 56-е место). Вследствие перестановок в областном правительстве и начала масштабных проверок в системе здравоохранения региона усиливается влияние врио главы Курганской области Вадима Шумкова (с 74-го на 65-е место). После заявления о готовности баллотироваться на новый срок набирает политические очки губернатор Вологодской области Олег Кувшинников (с 52-го на 46-е место, переходит в группу с сильным влиянием). После заявления главы ХМАО Натальи Комаровой о мерах по поддержке участников программы «Доступное жилье молодым», реализация которой ранее вызывала критику в адрес властей, ее позиции укрепляются (с 21-го на 19-е место, переходит в группу с очень сильным влиянием).

После включения Тюменской области в число лучших регионов по качеству финансового управления в рейтинге Минфина РФ и темпам внедрения цифровых технологий в рейтинге Центра финансовых инноваций и безналичной экономики «Сколково» укрепляются позиции губернатора Александра Моора (перемещается с 17-го на 12-е место). После заявления Сергея Носова о том, что Магаданская область может получить около 38 млрд рублей на ремонт дорог в перспективе ближайших 5−6 лет, усиливается влияние губернатора (с 44-го на 41-е место). После проведения в Новосибирской области III Агропродовольственного форума, а также заявлений о планах выделить региону около 26,7 млрд рублей межбюджетных трансфертов усиливается влияние губернатора Андрея Травникова (с 20-го на 14-е место).

На фоне увеличения почти вдвое (до 21,5 млрд рублей) бюджета на строительство в Ямало-Ненецком округе укрепляются позиции главы региона Дмитрия Артюхова (с 19-го на 17-е место). После сообщений о том, что Саратовская область получит на реализацию нацпроектов около 210 млрд рублей в течение шести лет, из них более 22 миллиардов — в 2019 году, отыгрывает позиции губернатор Валерий Радаев (с 34-го на 28-е место). Заключение соглашения с Москвой, предполагающее выделение около 6 млрд рублей на социально-экономическое развитие Архангельской области, усиливает влияние губернатора региона Игоря Орлова (с 71-го на 62-е место). Впрочем, исследование проводилось до активной фазы «мусорных» протестов, которые с высокой вероятностью приведут к значительному падению рейтинга Орлова в ближайшем будущем.

После решения о выделении Кабардино-Балкарии около 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на строительство образовательных учреждений заметно укрепляются позиции врио главы республики Казбека Кокова (с 61-го на 51-е место). Усиливается влияние врио главы Липецкой области Игоря Артамонова — после решения выделить региону из федерального бюджета около 1 млрд рублей на строительство спортивной инфраструктуры (с 64-го на 57-е место). После решения о выделении Рязанской области федерального гранта на сумму 589,4 млн рублей укрепляются позиции губернатора Николая Любимова (с 42-го на 38-е место).

На фоне проведения сотрудниками ФСБ обысков в региональном комитете дорожного хозяйства и здании ГКУ «Ленавтодор», а также состоявшегося ранее ареста главы администрации Токсово Андрея Кожевникова теряет позиции губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (с 13-го на 18-е место). После заявления сотрудницы Управления по обеспечению деятельности правительства Мурманской области Елены Семёновой о ведении областными чиновниками «черной бухгалтерии», а также активизации информационных волн об отставке губернатора возобновляется нисходящий тренд для главы региона Марины Ковтун (с 76-го на 81-е место).

Хотя основной оппозиционный кандидат на предыдущих выборах главы Приморского края Андрей Ищенко не смог преодолеть «муниципальный фильтр», незначительно ослабевают позиции врио губернатора Олега Кожемяко (с 14-го на 16-е место). После заявления главы Кемеровской области Сергея Цивилева о необходимости повышения цен на проезд в общественном транспорте влияние этого губернатора падает (с 18-го на 20-е место). На фоне жалоб жителей региональной столицы на запах нечистот, который ощущался в разных концах города в течение примерно двух месяцев, теряет позиции губернатор Воронежской области Александр Гусев (с 16-го на 21-е место, покидает группу с очень сильным влиянием). На фоне акций протеста обманутых дольщиков и активизации слухов о досрочной отставке теряет позиции губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (с 66-го на 70-е место). Также теряет позиции губернатор Иркутской области Сергей Левченко (с 57-го на 63-е место).

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в октябре Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 8,00 Кадыров Рамзан АхматовичГлава Чеченской Республики 2 2 7,30 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 3 3 6,80 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 4 4 6,73 Беглов Александр Дмитриевич И.о. губернатора города Санкт-Петербург 5 6 6,59 Азаров Дмитрий Игоревич Губернатор Самарской области 6 7 6,56 Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области 7 5 6,50 Васильев Владимир Абдуалиевич Глава Республики Дагестан 8 8 6,40 Никитин Глеб Сергеевич Губернатор Нижегородской области 9 9 6,33 Усс Александр Викторович Губернатор Красноярского края 10 11 6,20 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 11 10 6,15 Моор Александр Викторович Губернатор Тюменской области 12 17 6,00 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 13 12 5,90 Травников Андрей Александрович Губернатор Новосибирской области 14 20 5,86 Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области 15 15 5,83 Кожемяко Олег Николаевич И.о. губернатора Приморского края 16 14 5,75 Артюхов Дмитрий Андреевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 17 19 5,70 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 18 13 5,67 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 19 21 5,60 Цивилёв Сергей Евгеньевич Губернатор Кемеровской области 20 18 5,50 Сильное влияние Гусев Александр Викторович Губернатор Воронежской области 21 16 5,47 Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области 22 24 5,40 Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 23 22 5,35 Хабиров Радий Фаритович И.о. главы Республики Башкортостан 24 30 5,33 Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской Республики 25 23 5,28 Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края 26 25 5,22 Решетников Максим Геннадьевич Губернатор Пермского края 27 29 5,20 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 28 34 5,17 Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области 29 27 5,15 Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области 30 31 5,13 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 31 26 5,08 Николаев Айсен Сергеевич Глава Республики Саха (Якутия) 32 28 5,05 Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 33 38 5,00 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 34 33 4,95 Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области 35 32 4,91 Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 36 35 4,89 Воскресенский Станислав Сергеевич Губернатор Ивановской области 37 33 4,85 Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области 38 42 4,83 Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области 39 40 4,80 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 40 39 4,77 Носов Сергей Константинович Губернатор Магаданской области 41 44 4,70 Овсянников Дмитрий Владимирович Губернатор города Севастополя 42 36 4,68 Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми 43 45 4,63 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 44 46 4,60 Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области 45 43 4,55 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 46 52 4,51 Бурков Александр Леонидович Губернатор Омской области 47 41 4,46 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 48 50 4,42 Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл 49 51 4,40 Цыбульский Александр Витальевич Глава администрации Ненецкого АО 50 49 4,37 Среднее влияние Коков Казбек Валерьевич И.о. главы Кабардино-Балкарской Республики 51 61 4,33 Морозов Сергей Петрович И.о. губернатора Астраханской области 52 56 4,30 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 53 48 4,25 Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области 54 53 4,22 Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия 55 59 4,17 Старовойт Роман Владимирович И.о. губернатора Курской области 56 65 4,12 Артамонов Игорь Георгиевич И.о. главы администрации Липецкой области 57 64 4,07 Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области 58 47 4,03 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 59 55 4,00 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 60 62 3,90 Томенко Виктор Петрович Губернатор Алтайского края 61 54 3,85 Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области 62 71 3,83 Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области 63 57 3,75 Орлов Василий Александрович Губернатор Амурской области 64 58 3,66 Шумков Вадим Михайлович И.о. губернатора Курганской области 65 74 3,62 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 66 70 3,55 Клычков Андрей Евгеньевич Губернатор Орловской области 67 69 3,50 Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия-Алания 68 67 3,48 Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия 69 75 3,41 Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 70 66 3,37 Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области 71 68 3,33 Фургал Сергей Иванович Губернатор Хабаровского края 72 63 3,30 Осипов Александр Михайлович И.о. губернатора Забайкальского края 73 77 3,28 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 74 73 3,22 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 75 72 3,20 Щербина Вера Георгиевна И.о. губернатора Сахалинской области 76 60 3,17 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 77 78 3,15 Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай 78 83 3,12 Коновалов Валентин Олегович Председатель правительства Республики Хакасия 79 - 3,05 Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия 80 82 3,00 Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области 81 76 2,95 Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия 82 80 2,83 Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области 83 79 2,75 Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея 84 84 2,70 Сипягин Владимир Владимирович Губернатор Владимирской области 85 81 2,67

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В ноябре 2018 года в нем приняло участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

Читайте ранее в этом сюжете: Рейтинг влияния глав субъектов РФ в октябре 2018 года