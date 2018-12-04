Суд наказал экс-губернатора Кузбасса за слова о воровстве и хищении рублём

Кемерово, , 11:39 — REGNUM Бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева через суд обязали выплатить компенсацию за нанесённый моральный вред экс-главе Промышленновского района Алексею Шмидту.

Речь идёт о высказывании Тулеева в адрес Шмидта на заседании коллегии администрации Кемеровской области несколько лет назад.

Как пишет «Ваш город.ru», «дело уходит корнями в 2015 год», когда Алексей Шмидт уволился с поста «по состоянию здоровья». Аман Тулеев тогда упомянул про «какие-то махинации, жульничество, какие-то схемы в пользу своей семьи» Шмидта, а позже заявил, что уволил главу Промышленновского района «за воровство, за хищение».

«Признать сведения, распространённые Тулеевым Аманом — Гельды Молдагазыевичем в выступлении на приёме в администрации Кемеровской области в честь дня медицинского работника, не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Шмидта Алексея Ивановича, а именно: «Ну уволили там главу района там за воровство, за хищение», — приводит издание VSE.42.ru цитату из судебного решения.

Шмидт изначально оценил причинённый ему моральный вред в 750 тысяч рублей. Суд исковые требования удовлетворил частично. Аман Тулеев должен будет выплатить Алексею Шмидту 158,1 тысяч рублей, а также опубликовать опровержения своих слов в СМИ.

Решение суда может быть обжаловано в вышестоящей инстанции в течение месяца.