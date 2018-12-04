Немецкий концерн Rheinmetall продолжает поставки вооружения Эр-Рияду

Берлин, , 11:33 — REGNUM Немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall продолжает поставки вооружения Саудовской Аравии вопреки позиции правительства Германии, передает канал N-TV 4 декабря.

Издания Stern и Report München сообщили, что поставки осуществляются через дочерние компании, расположенные в Италии и ЮАР. Руководитель Rheinmetall Хельмут Мерх в середине ноября во время телефонной конференции с банковскими аналитиками завил, что запрет немецкого экспорта «не затронул» эти поставки. Он оценил годовую стоимость поставок вооружения концерном Эр-Рияду более чем в сотню миллионов евро.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре правительство Германии заявило о прекращении поставок вооружения Саудовской Аравии из-за убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. 19 ноября министерство экономики Германии заявило, что поставки прекращены полностью.

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