Власти Франции готовят «заморозку» налогов на топливо

Париж, , 11:15 — REGNUM Мораторий на повышение налогов на топливо намерен объявить французский премьер-министр Эдуар Филипп. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство France-Presse.

Отмечается, что Филипп должен выступить с заявлением 4 декабря на встрече с депутатами партии «Республика на марше».

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Как сообщало ИА REGNUM, более двух недель жители Франции участвуют в протестах «желтых жилетов». Манифестанты недовольны повышением цен на бензин, а также политикой правительства в целом.

Протест перерастает в беспорядки. Так, 1 и 2 декабря в Париже были задержаны 412 человек, 133 человека пострадали. С начала манифестаций грузовые и логистические компании Франции понесли убытки в размере 400 млн евро.

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