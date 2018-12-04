Проект свердловского бюджета на 2019 год принят в третьем чтении

Екатеринбург, , 11:08 — REGNUM Свердловское Законодательное собрание приняло проект областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020—2021 годы. Лишь трое депутатов проголосовали против, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В проекте бюджета были учтены 9 млрд рублей, выделеные из федерального бюджета на целевые нужды. Дефицит бюджета, тем не менее, увеличился на 1,3 млрд рублей до 7,7 млрд рублей. Доходы возросли на 10,4 млрд рулей с 239,2 до 249,6 млрд рублей, а расходы — с 245,7 до 257,4 млрд.

За проголосовали 41 депутатов, против — три, не голосовал один депутат.

Характерно, что Заксобрание практически единогласно отклонило поправки депутата Вячеслава Вегнера. Им предлагалось не финансировать строительство нового здания для одарённых детей «Золотое сечение», вместо этого рекомендовано отдать эти деньги свердловскому министерству образования для вложений в СУНЦ УрФУ. Также было предложено не выделять ни копейки из бюджета на постройку нового зала для Свердловской филармонии и ледовой арены вместо снесенной телебашни.

После того, как глава Заксобрания напомнила об отрицательном отзыве на эти поправки как губернатора региона Евгения Куйвашева, так и бюджетного комитета Заксобрания, за изменения проголосовали не более двух депутатов.

Напомним, 13 ноября 2018 года проект свердловского бюджета был принят в первом чтении. После этого депутаты вносили изменения через согласительную комиссию законодательного органа. Второе и третье чтения прошли 4 декабря.