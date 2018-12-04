Индонезия и Камбоджа договорились укреплять экономическое сотрудничество

Джакарта, , 11:11 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с главой МИД Камбоджи Прак Сокхонном на четвертом заседании совместной комиссии, сообщает Antaranews.

Стороны договорились укреплять экономическое сотрудничество между двумя странами, особенно в области торговли и инвестиций.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что двусторонняя торговля между Индонезией и Камбоджей имеет положительную тенденцию и за последние пять лет увеличилась на 10,86%.

Кроме того, одна из индонезийских фармацевтических компаний заключила сделку на сумму 60 тысяч долларов США с одной из компаний в Камбодже.

«Я рада видеть интерес к индонезийским фармацевтическим продуктам в Камбодже, чтобы способствовать этому, мы будем расширять сотрудничество в этом секторе», — отметила Ретно Марсуди.

Индонезия и Камбоджа договорились также расширить сотрудничество в области туризма. Стороны собираются пересмотреть меморандум о взаимопонимании в области туризма, подписанного правительствами двух стран в 1999 году.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Камбоджи приветствовал избрание Индонезии в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

Читайте ранее в этом сюжете: Камбоджа: Индонезия будет стремиться к миру в ООН