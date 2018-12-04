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Смена кадров в ростовском правительстве связана с «транспортной революцией»

Политика

Владимир Крупин вёл вопросы не только промышленного, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, но и проведения единой политики по регулированию и стимулированию развития отраслей дорожного комплекса, транспорта

Ростов-на-Дону, 4 декабря 2018, 11:06 — REGNUM  «Транспортная революция» в Ростове-на-Дону стала одной из причин кадровых перемен в правительстве Ростовской области. В частности, речь идёт о заместителе донского губернатора Владимире Крупине. На высоком посту он вёл вопросы не только промышленного, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, но и проведения единой политики по регулированию и стимулированию развития отраслей дорожного комплекса, транспорта.

«Если человек берётся за дело, он должен с первого дня и до последнего, пока не получен результат, вести его каждый день. Либо очень основательно продумывать шаги по реализации таких [транспортных] изменений. Динамика происходящих с ростовским транспортом событий очевидно должна быть более активной, быстрой и позитивной», — цитирует главу региона Василия Голубева портал donnews.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оптимизации транспортной сферы в областном центре стоила должности заместителю главы ростовской администрации Евгению Лебедеву. За его отставку выступили более 5 тыс. горожан. Правда, участники интернет-петиции требовали, чтобы пост покинул и ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарёв, но таких радикальных решений не последовало.

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