Демурин: «Спасти своё лицо» на Украине Западу не удастся – проект обречён

Киев, , 11:07 — REGNUM «Спасти лицо» Западу в украинской истории уже не удастся, для осуществления западного проекта переформатирования Украины не существует достаточной экономической основы, отметил во вторник, 4 декабря, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя заявления украинского журналиста Дмитрия Гордона о роли западных политиков в ситуации с введением военного положения на Украине.

Как сообщалось ранее, журналист Дмитрий Гордон в интервью NewsOne заявил, что Украина «под руководством Запада» сократила сроки и области действия военного положения, а Петру Порошенко с этой целью звонили канцлер Германии и генсек НАТО.

Не очень понятно, с какой целью украинский журналист Гордон выкладывает в СМИ информацию о роли Ангелы Меркель и Йенса Столтенберга в сокращении периода введённого на Украине военного положения и его территориального охвата. Чтобы показать «благотворную роль» Запада? Чтобы украинцы не считали Петра Порошенко полностью неуправляемым?

И потом, а где американцы? Предпочли не светиться или полагают, что сохранять Порошенко у власти надо всеми возможными способами — пусть и военным положением? Или уже точно запланировали войну на весну будущего года?

Как бы то ни было, самостоятельно (в чём я сомневаюсь) или по внешней указке действует сейчас Дмитрий Гордон, «спасти лицо» Западу в украинской истории уже в принципе не удастся. И причина этого проста: для осуществления западного проекта переформатирования Украины не существует достаточной экономической основы.

Запад хотел и Украину от России оторвать, и сделать это так, чтобы возможность для Киева кормиться за счёт связей с Москвой сохранилась. Мы видим, что такая возможность сжимается, как шагреневая кожа. Причём режим Порошенко сам этому активно способствует. Скоро она будет сведена к нулю

Поэтому: состоятся президентские выборы на Украине в срок или не состоятся, победит ли на них Порошенко или Тимошенко, будет военное положение действовать 30, 60 или большее число дней, крах этого не просто преступного, а противоестественного проекта неизбежен.

Из этого и будем исходить.