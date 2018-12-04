Мультфильм «Маша и Медведь» — «угроза латвийской независимости»

Рига, , 11:00 — REGNUM

Детское шоу «Маша и Медведь» должно было пройти вечером 3 декабря в Рижском Доме конгрессов, однако мероприятие не состоялось, сообщает delfi.lv, ссылаясь на письмо возмущённой читательницы.

Латвийская компания Bilešu serviss (сервис бронирования билетов) до последнего момента держала в неведении зрителей, а затем подтвердила, что запланированное представление шоу «Маша и Медведь» в Риге не состоится. Организатор мероприятия Grupa L сообщил об этом продавцу билетов в день проведения шоу, 3 декабря, и пояснений — почему оно отменяется — не предоставил.

Как сообщает латвийский портал Delfi, организатор разошлет всем зрителям, успевшим купить билеты, электронные письма, где будут прописаны шаги по возврату денег.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в британских СМИ была опубликована статья о том, что мультсериал «Маша и Медведь» является «пропагандистским орудием Путина». Правда, англичане далеко не первые, кто стал обвинять в разных грехах российскую мультипликацию. Первыми ещё в 2014 году стали страны Прибалтики.

Так, в Литве вышла целая «научная работа» литовских политологов о «вреде» российской массовой культуры. В дальнейшем в некий список неблагонадёжных или опасных вошли не только мультфильм «Маша и Медведь», но и другие фильмы и мультфильмы, а также целый список эстрадных исполнителей — Олег Газманов, Филипп Киркоров, Тимати и так далее.

«Мысль проста. Современную пропаганду не надо рассматривать как статичную, категоричную и однобокую. Её цель — посеять сомнения. «Маша и Медведь» не является примером жесткой пропаганды. В ней нет чёткой вести, но множество знаков и символов», — так в 2017 году о российском мультфильме говорил депутат Сейма Литвы, консерватор Лауринас Кащюнас.

«Россия стремится утвердить в умах и сердцах жителей Запада благоприятный для себя образ. Политику распространения своей пропаганды Россия проводит с помощью СМИ, телевидения, интернета, социальных сетей», — в пример приводя в том числе и «Машу и Медведя», представляя отчёт об угрозах нацбезопасности, говорил в апреле 2017 года глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис.

Кукольный детский концерт «Маша и Медведь» в Литве тоже потребовали запретить. Но неудачно. Зато в июне 2018 года удалось упредить очередную мультипликационную диверсию. В кинотеатрах стали показывать российский мультик «Два хвоста» — о приключениях кота Макса и бобра Боба. Оказалось, что он идёт на языке оригинала — русском — и без литовской озвучки и субтитров. Из парламента поступило целое заявление. Мультфильм сняли.