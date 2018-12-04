Стали известны темы переговоров Путина с Мадуро

Москва, , 10:55 — REGNUM Главной темой обсуждения на встрече президента Венесуэлы Николаса Мадуро с российским коллегой Владимиром Путиным станут двусторонние отношения между странами. Детали предстоящего визита главы государства в Москву раскрыли в посольстве Венесуэлы в РФ.

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По словам представителя дипмиссии, которые приводит ТАСС, также планируется обсудить ряд совместных проектов. Прибыть в Москву Мадуро планирует днём 4 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин встретится с главой Венесуэлы Николасом Мадуро 5 декабря в Москве. Ранее венесуэльский лидер объявил о своём визите в Россию. В столицу он приедет для того, чтобы «укрепить и расширить дипломатические отношения и дружественные связи между братскими странами».

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