Вторник, 4 Декабря 2018 года
11:28:41 МСК

Макрон идет на уступки протестующим: запланированная реформа отложена

Политика

С 1 января эконалог на топливо поднят не будет

Макрон идет на уступки протестующим: запланированная реформа отложена
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Париж, 4 декабря 2018, 10:59 — REGNUM  Власти Франции пошли на уступки протестующим «желтым жилетам»: правительство отложит запланированное с 1 января повышение эконалога на топливо, передает немецкий канал N-TV.

По информации из правительственного источника, 4 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявит о заморозке повышения эконалога на дизельное топливо и бензин на несколько месяцев. Также он объявит о дальнейших мерах по ослаблению конфликта с протестующими.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее лидеры протестного движения призвали население к новой мобилизации и отказались от предлагаемой встречи с представителями правительства. Напомним, в минувшие выходные 1−2 декабря столица Франции погрузилась в хаос: десятки тысяч человек приняли участие в протестах и беспорядках, было задержано около 400 активистов, более 200 человек получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон выплатит исключительную премию силам правопорядка

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить