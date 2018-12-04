Макрон идет на уступки протестующим: запланированная реформа отложена

Париж, , 10:59 — REGNUM Власти Франции пошли на уступки протестующим «желтым жилетам»: правительство отложит запланированное с 1 января повышение эконалога на топливо, передает немецкий канал N-TV.

По информации из правительственного источника, 4 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявит о заморозке повышения эконалога на дизельное топливо и бензин на несколько месяцев. Также он объявит о дальнейших мерах по ослаблению конфликта с протестующими.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее лидеры протестного движения призвали население к новой мобилизации и отказались от предлагаемой встречи с представителями правительства. Напомним, в минувшие выходные 1−2 декабря столица Франции погрузилась в хаос: десятки тысяч человек приняли участие в протестах и беспорядках, было задержано около 400 активистов, более 200 человек получили ранения.

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