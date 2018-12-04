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В Турции обнаружены тела трех нелегальных мигрантов

Политика

Предположительно, они умерли от переохлаждения

Анкара, 4 декабря 2018, 10:59 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции обнаружили тела трех мигрантов на северо-западе страны в провинции Эдирне, сообщает 4 декабря Anadolu.

В настоящее время проводится проверка с целью установления обстоятельств смерти беженцев. По предварительным данным, они умерли от переохлаждения. Тела изучают эксперты по судебной медицине стамбульского университета.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

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