Спецпредставитель США обсудит в Пакистане диалог Кабула с талибами*

Исламабад, , 10:50 — REGNUM В Пакистан для обсуждения афганского урегулирования с властями страны прибыл специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад. Об этом 4 декабря сообщает телеканал Geo.tv.

Халилзад, по данным канала, намерен обсудить с руководством Пакистана запуск диалога между правительством Афганистана и представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Перед этим спецпредставитель находился в Кабуле и обсудил тот же вопрос с главой Афганистана Ашрафом Гани и премьер-министром Абдуллой Абдуллой.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в Москве должна пройти встреча спецпредставителя президента РФ по Афганистану и директора второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова с Залмаем Халилзадом. Консультации будут посвящены возможностям российско-американского взаимодействия на афганском направлении и в первую очередь — содействию примирительного диалога противоборствующих сторон.

Ранее Халилзад выразил сдержанный оптимизм о возможном установлении мира и надежду на то, что соглашение о мире между официальным Кабулом и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет подписано до апрельских выборов в Афганистане.

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