Международный военно-морской салон вновь проведут в центре Петербурга

Санкт-Петербург, , 10:53 — REGNUM Девятый Международный военно-морской салон (МВМС-2019, IMDS-2019) вновь пройдет на территории центральной части Санкт-Петербурга на Васильевском острове. Это следует из анонса и схемы размещения экспозиции, опубликованных на официальном сайте салона.

«МВМС-2019 будет проводиться на объединенной территории выставочного комплекса «Ленэкспо» и причального комплекса «Морской вокзал» с сохранением традиционного формата салона», — сообщают организаторы.

В 2017 году, во время предыдущего мероприятия, официально заявлялось о том, что следующий салон пройдет в Кронштадте, где под него должна была быть создана соответствующая инфраструктура.

Организаторы объясняли планы переезда тем, что в Кронштадте, на Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота, наиболее полно можно представить корабельную составляющую салона, для которой не хватает места на морском берегу Васильевского острова. Однако, как уже понятно сегодня, переезда в следующем году не произойдет.

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Датами проведения девятого Международного военно-морского салона значатся 26−30 июня 2019 года. В то же время интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на Минпромторг сообщает, что сроки проведения салона будут сдвинуты вправо на две недели, на 10−14 июля. Это связано с проведением в конце июня форума «Армия-2019»: совпадение по времени двух событий признали нецелесообразным.

Причиной того, что МВМС-2019 не поедет в Кронштадт, стала неготовность инфраструктуры этого города (входит в состав Санкт-Петербурга) к приему столь масштабного и представительного мероприятия и отсутствие перспектив загрузки сооружений, которые могли быть созданы для проведения в Кронштадте военно-морского салона.

«Салон проходит раз в два года, и чем загрузить все это дело в остальное время, чтобы площадка имела экономическую целесообразность, абсолютно непонятно», — отметил глава комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга Максим Мейксин.

Тем временем МВМС-2019 уже начал предварительный прием заявок на участие в петербургском мероприятии. Организатором выставки является Министерство промышленности и торговли РФ, устроителем — ООО «Морской Салон».

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