Израиль по-прежнему не готов работать с главой австрийского МИД Кнайсль

Иерусалим, , 10:42 — REGNUM Израиль не намерен менять свою политику бойкота по отношению к части австрийского правительства. Исключение не делается даже для министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, пишет газета Kronen Zeitung 4 декабря.

«В политике Израиля нет изменений в этом вопросе», — подчеркнул представитель министерства иностранных дел Израиля Эммануэль Нахшон. По его словам, нет никаких условий для отмены бойкота, который отнюдь не является «чудачеством».

"У нас нет никаких контактов с избранными государственными служащими от Австрийской партии свободы (FPÖ) или связанными с ней», — сказал Нахшон.

Президент Австрии Александр ван дер Беллен является желанным гостем в Израиле в 2019 году, однако принимающая сторона надеется, что президента не будет сопровождать министр иностранных дел Карин Кнайсль, выдвинутая на эту должность FPÖ. В Иерусалиме надеются, что Австрия найдет «более подходящее решение», отметил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Австрии обращались к Израилю с просьбой отменить бойкот FPÖ в отношении министра Кнайсль, чтобы она могла осуществлять возложенные на нее обязанности. Израиль обвиняет партию в антисемитизме, поэтому не поддерживает контактов с ее представителями. FPÖ вошла в правительственную коалицию Австрии в декабре 2017 года.

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