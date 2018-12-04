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Суверенный Китай не подчинится интересам США — China Daily

Политика

В США ряд политиков хочет использовать торговую войну с Пекином для превращения Китая в концессию

Пекин, 4 декабря 2018, 10:35 — REGNUM  Будучи полностью суверенным государством, Китай не подчинится интересам Соединенных Штатов, пишет 4 декабря газета China Daily, комментируя итоги встречи председателя КНР Си Цзиньпина и главы Белого дома Дональда Трампа на саммите «большой двадцатки» в Аргентине.

Как пишет издание, в США ряд политиков хочет использовать торговую войну с Пекином для превращения Китая в концессию, подавив в стране индустриальный рост и экономическую трансформацию.

«Однако их планы так и останутся иллюзиями, поскольку Китай является суверенным государством, которое обладает полной независимостью, и оно не подчинится американским интересам», — пишет газета.

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Напомним, 2 декабря лидеры КНР и США договорились прекратить обмен торговыми пошлинами и поручили экономическим группам провести консультации с целью достижения соглашения, направленного на снятие всех ранее введенных пошлин.

Также сообщалось, что китайская сторона готова открыть внутренний рынок, расширить импорт и принять меры к смягчению двусторонних противоречий. По словам Си Цзиньпина, все вопросы и споры необходимо урегулировать на основе взаимного уважения, равноправия, и взаимной выгоды двух крупнейших экономик мира.

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Торговая война между Китаем и США
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