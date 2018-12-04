Суверенный Китай не подчинится интересам США — China Daily

Пекин, , 10:35 — REGNUM Будучи полностью суверенным государством, Китай не подчинится интересам Соединенных Штатов, пишет 4 декабря газета China Daily, комментируя итоги встречи председателя КНР Си Цзиньпина и главы Белого дома Дональда Трампа на саммите «большой двадцатки» в Аргентине.

Как пишет издание, в США ряд политиков хочет использовать торговую войну с Пекином для превращения Китая в концессию, подавив в стране индустриальный рост и экономическую трансформацию.

«Однако их планы так и останутся иллюзиями, поскольку Китай является суверенным государством, которое обладает полной независимостью, и оно не подчинится американским интересам», — пишет газета.

Читайте также: Трамп восхитился встречей с Си Цзиньпином

Напомним, 2 декабря лидеры КНР и США договорились прекратить обмен торговыми пошлинами и поручили экономическим группам провести консультации с целью достижения соглашения, направленного на снятие всех ранее введенных пошлин.

Также сообщалось, что китайская сторона готова открыть внутренний рынок, расширить импорт и принять меры к смягчению двусторонних противоречий. По словам Си Цзиньпина, все вопросы и споры необходимо урегулировать на основе взаимного уважения, равноправия, и взаимной выгоды двух крупнейших экономик мира.

Читайте также: Лидеры США и КНР договорились остановить торговую войну