Сепаратизм в Индонезии: убиты 24 рабочих

Джакарта, , 10:36 — REGNUM Службы безопасности Индонезии сепаратистские элементы в восточной провинции Папуа в убийстве 24 человек, сообщает 4 декабря Reuters.

Рабочие возводили мост в отдаленном регионе, где и были убиты неизвестными боевиками. Данную информацию в настоящее время проверяют и в скором времени будет дан более подробный отчет.

Напомним, сепаратистские тенденции в провинции Папуа до сих пор сильны, с тех пор как регион был включен в состав Индонезии по итогам референдума 1969 года. Здесь до сих пор один из самых низких уровней жизни в государстве.

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