На Среднем Урале «понизили» статус посёлка Ёлкино и упразднили Горельский

Екатеринбург, , 10:26 — REGNUM Законодательное собрание Свердловской области приняло законы о понижении в статусе посёлка Ёлкино до села и упразднении посёлка Горельский. Ни один из депутатов не имел ничего против, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению депутатов, Ёлкино «утратило все признаки городского населённого пункта». Там расположено 159 жилых домов с приусадебными участками, но реально в Ёлкино проживают лишь 59 граждан в 29 домах, остальные же строения «фактически являются дачами горожан.» Индустриального потенциала в поселке тоже нет, но и социальной защиты, которая предусмотрена для сельчан, не имеется. Например, тарифы на воду и электричество там находятся на уровне городского населенного пункта.

Депутаты единогласно приняли законопроект по изменение статуса Ёлкино с посёлка на сельский населенный пункт.

С поселком Горельский же ситуация хуже: уже несколько десятилетий там никто не живет, отметила глава думы Невьянского городского округа Любовь Замятина. Необходимой инфраструктуры там тоже нет. Докладчик предложила упразднить поселок и передать «пустующие земли» на другие нужды.

У парламентариев также не возникло вопросов по Горельскому. Законопроект об упразднении посёлка был принят в третьем чтении.

Напомним, в 2015 году с карты Свердловской области убрали два населённых пункта — деревню Новый Путь в Красноуфимском городском округе и посёлок Моховой в округе Нижней Салды. Их упразднили из-за отсутствия признаков населённых пунктов.