Из Мьянмы продолжают бежать рохинджа

Нейпьидо, , 10:17 — REGNUM Власти Индонезии заявили, что к берегу острова Суматра причалила лодка с 20 беженцами-рохинджа на борту, сообщает 4 декабря Reuters.

Люди бежали из Мьянмы, опасаясь новых преследований. Беженцы получили воду и пищу, в настоящее время на остров выдвинулись эксперты для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Напомним, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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