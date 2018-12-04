Конфликт в Керченском проливе: Украина грозит РФ иском в международный суд

Киев, , 10:15 — REGNUM Киев намерен призвать Россию к ответу за конфликт в Керченском проливе. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил президент Украины Пётр Порошенко.

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В Керченском проливе Порошенко проверял РФ на прочность — политолог

По его словам, Украина намерена подать против РФ иск в международный суд Организации Объединённых Наций.

Также украинский лидер сообщил, что Российская Федерация не сообщила информацию о задержанных в Керченском проливе украинских моряках, чем нарушила требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Чёрном море. На законные требования сопровождавших их российских катеров они никак не отреагировали, продолжив совершать опасные манёвры в Керченском проливе. Чтобы пресечь незаконное пересечение госграницы РФ, российские пограничники были вынуждены применить оружие. Все три судна были арестованы, также под арестом в настоящее время находятся и экипажи украинских кораблей — 24 моряка.

На Украине расценили произошедшее как «агрессию» со стороны России. Президент страны Пётр Порошенко ввёл в десяти областях Украины военное положение, а также потребовал вернуть задержанные корабли и отпустить экипаж.

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