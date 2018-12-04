В Роскосмосе заявили об «информационной атаке» на госкорпорацию

Москва, , 10:01 — REGNUM Информационная атака на Роскосмос потребовалась тому, кто не хочет возвращения России лидерства в космической сфере. Об этом заявил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

По его словам, Роскосмос пытаются выставить в качестве «пожирающей федеральные деньги» структуры в то время, когда отрасль начала работать над созданием ракетного, двигателестроительного и приборостроительного индустриальных холдингов.

«Возможно, информационная атака на нас связана именно с этим», — подчеркнул Устименко.

Также глава пресс-службы госкорпорации заявил, что с помощью указанной атаки Роскосмос пытаются лишить финансовой поддержки государства, в то время как в России бюджет космической отрасли почти в 20 раз меньше финансирования NASA.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что госкорпорация Роскосмос стала рекордсменом по масштабу выявленных финансовых нарушений.

Читайте также: Кудрин о Роскосмосе: разворованы миллиарды рублей

Добавим, 27 ноября официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что за время работы предыдущего руководства госкорпорации в ведомстве допускались нарушения в сфере охраны интеллектуальной собственности.

Читайте также: В Генпрокуратуре РФ рассказали о нарушениях в Роскосмосе