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Назначен мэр Данилова Ярославской области

Политика

Им стал бывший железнодорожник

Назначен мэр Данилова Ярославской области
Иллюстрация: Yaroslavl.er.ru
Заседание конкурсной комиссии

Данилов, Ярославская область, 4 декабря 2018, 09:49 — REGNUM  Конкурсная комиссия назначила мэра Данилова Ярославской области. Об этом сообщает сайт ярославского отделения партии «Единая Россия».

Предыдущая глава городского поселения Данилов Наталья Косихина была избрана в областную думу, а затем стала членом Совета Федерации от регионального заксобрания.

Прямых выборов мэра не предусмотрено. Конкурсная комиссия назначила на этот пост заместителя главы администрации по ЖКХ, градостроительству и городскому хозяйству Ивана Свечушкина.

Иван Свечушкин прошёл путь от помощника машиниста до заместителя начальника Моторвагонного депо Данилов. В 2002 году закончил Российский государственный открытый технический университет путей сообщения по специальности инженер путей сообщения-электромеханик. В администрации поселения он работает с 2014 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-мэр Данилова: мне не предлагали стать сенатором от Ярославской области

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