Вторник, 4 Декабря 2018 года
09:56:41 МСК

Обыск у двух бывших вице-мэров Сочи признан незаконным

Политика

Ранее адвокаты бывших чиновников обратили внимание судей на якобы имевшие место нарушения в ходе обысков

Обыск у двух бывших вице-мэров Сочи признан незаконным
Цитата из к/ф «Дело гастронома № 1» реж Сергей Ашкенази. 2011. Россия
Обыск

Москва, 4 декабря 2018, 09:41 — REGNUM  Отменены постановления о признании законными обысков в квартирах бывшего первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина и его предшественника Анатолия Рыкова. Об этом сообщили в Мосгорсуде.

В судебной инстанции уведомили, что было отменено решение Басманного суда Москвы о законности производства обысков в жилье Юрина, материал дела был направлен на новое рассмотрение. Аналогичное решение принято и по делу Рыкова. Ранее адвокаты бывших чиновников сочинской администрации обратили внимание судей на якобы имевшие место нарушения в ходе обысков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября Басманный суд Москвы принял решение об аресте первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина, бывшего первого вице-мэра Сочи, заместителя директора АНО «Росгонки» Анатолия Рыкова.

Также были взяты под стражу адвокат Николай Гребенюк, бывший заместитель начальника правового управления мэрии Сочи Андрей Левентюк и замглавы департамента стратегического развития сочинской администрации Александр Иванов.

Читайте также: Суд арестовал бывшего и нынешнего вице-мэров Сочи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить