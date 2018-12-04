Вторник, 4 Декабря 2018 года
09:57:07 МСК

Зюганов указал на опасности прихода Японии и США на Курилы

Политика

Охотское море перестанет быть внутренним

Зюганов указал на опасности прихода Японии и США на Курилы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Японские притязания на Курилы

Москва, 4 декабря 2018, 09:39 — REGNUM  Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает недопустимым заигрывания с Японией по поводу Курильских островов, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

«Попытка залезть на эти острова вместе с американцами означает перекрыть пролив для наших судов, сделать Охотское море не внутренним, а внешним, присосаться к огромным ресурсам, которые там есть и нарушить полностью, дестабилизировать военно-политическую обстановку», — сказал Зюганов.

В этой связи заигрывание некоторых членов правительства РФ с руководством Японии депутат Госдумы считает «совершенно недопустимым».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Страсти по Курилам
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить