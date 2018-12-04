Вторник, 4 Декабря 2018 года
09:57:48 МСК

Показать силу Ирану: США направят авианосную группу в Персидский залив

Политика

Авианосец John C. Stennis намерен оставаться в регионе около двух месяцев

Показать силу Ирану: США направят авианосную группу в Персидский залив
Иван Шилов © ИА REGNUM
Авианосец США

Вашингтон, 4 декабря 2018, 09:37 — REGNUM  Соединённые Штаты намерены «продемонстрировать силу» Ирану. Для этого Вашингтон направит в Персидский залив ударную авианосную группировку ВМС США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Читайте также: Глава ВМФ Ирана: мы контролируем Персидский залив, а США — нет

По предварительным данным, на Ближний Восток будет отправлен авианосец John C. Stennis. Он прибудет в регион уже к концу текущей недели и останется здесь почти на два месяца. По словам источника издания, присутствие авианосца «обеспечит сдерживание любой потенциально враждебной иранской деятельности» в водах региона. Власти Ирана эту информацию пока не комментировали.

Ранее по теме: Иран пригрозил США «последствиями» из-за действий в Персидском заливе

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2018 года глава военно-морского флота Ирана генерал Алиреза Таргсири заявил о полном контроле над Персидским заливом, По его словам, военного присутствия США в регионе недостаточно, поэтому здесь доминирует Исламская Республика Иран.

Напомним, отношения между Ираном и Соединёнными Штатами значительно осложнились после того, как президентом США стал Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки, заключённой в 2015 году, а также ввел против Тегерана новые санкции.

Читайте ранее в этом сюжете: Генштаб ВС РФ: Американская эскадра с авианосцем идет в Персидский залив

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противостояние Ирана и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить