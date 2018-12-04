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В Переславле комиссия утвердила трех кандидатов на пост мэра

Политика

Они представляют «Единую Россию» и КПРФ

В Переславле комиссия утвердила трех кандидатов на пост мэра
Иллюстрация: Yarregion.ru
Валерий Астраханцев

Переславль-Залесский, Ярославская область, 4 декабря 2018, 09:36 — REGNUM  В Переславле Ярославской области конкурсная комиссия утвердила трех кандидатов на должность главы городского округа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Это исполняющий обязанности главы Переславля Валерий Астраханцев, предприниматель и действующий депутат от КПРФ Роман Козлов и руководитель МУКП ЕИРЦ Илья Шеффель. Еще один кандидат, подававший документы на конкурс — Сергей Шеманаев, снял свою кандидатуру до заседания конкурсной комиссии.

Чтобы стать главой городского округа Переславль-Залесский, кандидат должен заручиться поддержкой двух третей от списочного состава депутатов — это 14 голосов. Напомним, ни у одной фракции в нынешнем составе городской Думы Переславля нет такого количества депутатов. После довыборов, состоявшихся 25 ноября, в Думе 11 представителей «Единой России», 7 справедливороссов и 3 депутата от КПРФ.

Голосования состоится на очередном заседании городской Думы 6 декабря 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Переславле кандидат «Справедливой России» снялся с конкурса на пост мэра

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