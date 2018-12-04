На Среднем Урале утвердили льготы для туристических организаций

Екатеринбург, , 09:27 — REGNUM Законодательное собрание Свердловской области приняло два закона по льготам для туристических организаций. Депутаты поддержали их единогласно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первый закон вносит изменения в областные законы по налогу на имущество организаций. Предполагается установить 10-летний льготный период для резидентов туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» под Нижним Тагилом. Такие организация полностью освободят от налогов в первые 5 лет, оставшиеся 5 лет резиденты будут платить налог по пониженной ставке — 1,1%.

Кроме того, депутаты приняли закон об инвестиционном налоговом вычете. Льгота предполагается тоже для резидентов «Горы Белой». Размер вычета будет установлен в районе 90% от суммы капитальных вложений, ставка налога на прибыль к уплате в бюджет будет составлять 5%. Такие меры должны дать около 1 млрд рублей дополнительных налоговых поступлений.

Напомним, туристско-рекреационный кластер «Гора Белая» также хотят сделать и особой экономической зоной регионального значения. Власти надеются на то, что курорт будет одновременно принимать до 7,5 тыс. человек.