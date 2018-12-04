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«Единая Россия» в Ярославле выступила за избрание мэром Владимира Волкова

Политика

Альтернативного кандидата поддержал 1 человек

«Единая Россия» в Ярославле выступила за избрание мэром Владимира Волкова
«Единая Россия»

Ярославль, 4 декабря 2018, 09:27 — REGNUM  Ярославский городской политсовет «Единой России» рассмотрел кандидатуры претендентов на пост мэра Ярославля и принял решение поддержать и.о. мэра города Владимира Волкова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил секретарь политсовета, председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Политсовет рассмотрел всех кандидатов и принял решение поддержать Волкова Владимира Михайловича. За него проголосовали 40 человек. 1 голос получила Юлия Миронова», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Артур Ефремов.

И Юлия Миронова, и Владимир Волков являются членами «Единой России» и входят в городской политсовет. Однако за Миронову проголосовала не она сама. Решение городского политсовета будет отправлено в Москву в президиум генсовета «Единой России» на утверждение, после чего соберется уже фракция «Единой России» в муниципалитете, которая примет решение по поводу кандидатов на пост мэра.

Муниципалитет Ярославля изберет мэра на заседании 5 декабря.

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